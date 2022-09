Ecofeed reforza a súa aposta pola alimentación ecolóxica do gando

En momentos convulsos como os actuais asáltannos moitas dúbidas sobre a forma de afrontar o futuro e no noso sector agroalimentario non é unha excepción.

En Campoastur colaboramos desde hai vinte anos coa produción ecolóxica, que foi en aumento constante, e agora vemos algúns produtores vendo o escenario actual con preocupación. Cremos, non obstante, que a produción ecolóxica segue sendo o futuro no noso continente e proba diso son o obxectivos eco que se realzan na nova Política Agraria Común, con maiores obxectivos de superficie e con maiores axudas aos produtores ecolóxicos.

Aínda que asistimos a uns custos de produción superiores, derivados das consecuencias reais e tamén especulativas da guerra en Ucraína, e aínda que nos asalten dúbidas sobre a inflación e sobre as cotizacións actuais das producións gandeiras (leite, carne, ovos, etc.) non podemos mirar a curto prazo.

As cousas tarde ou cedo terminarán volvendo á normalidade e a sociedade pide cada vez máis alimentos saudables, sostibles e prácticas produtivas compatibles co medio ambiente. Por tanto, máis produción ecolóxica e a nosa cooperativa segue apostando por iso.

Ecofeed, a marca de pensos ecolóxicos da cooperativa Campoastur, continúa o seu crecemento neste sector, con ampla presenza no noroeste de España e Portugal. Dispoñemos dunha moderna fábrica de pensos, exclusiva para produción ecolóxica, con todos os adiantos técnicos e elaboramos pensos ecolóxicos para todo tipo de animais de produción, en vacún de leite, vacún de carne, avicultura, porcino… Ademais, a Planta Ecofeed conta coa certificación de Calidade ISO 9000 e a de Medio ISO 14000, así como medios de control analítico, NIR, etc.

“En ECOFEED logramos establecer suficientes contratos de materias primas ecolóxicas para superar esta campaña”

Por suposto, os pensos Ecofeed están elaborados con materias primas ecolóxicas e minerais autorizados, procedentes de provedores avaliados.

Ante un ano como este de dificultades no aprovisionamento de materias primas, tanto polo comentado da guerra como pola seca que se sufriu na maioría de países europeos, particularmente no noso, e pola responsabilidade que nos demanda o servizo á gran maioría das explotacións ecolóxicas da cornixa cantábrica, en ECOFEED logramos establecer suficientes contratos de materias primas ecolóxicas para superar esta campaña, co cal reforzamos a seguridade de poder atender ás explotacións ecolóxicas a longo prazo, facilitando a súa continuidade e crecemento.