É viable unha axuda pública de emerxencia polos sobrecustos das granxas?

Reunión do conselleiro do Medio Rural con cooperativas e organizacións agrarias.

O conselleiro do Medio Rural pídelle ó Ministerio o establecemento dunha prima de emerxencia para as granxas de leite e de carne, “a imaxe de Italia”. En España, comunidades como Baleares ou Castilla y León xa fixaron as súas propias axudas

Durante o 2021, as granxas de leite experimentaron un encarecemento dos custos de produción de arredor de 4 céntimos por litro de leite, segundo calcula o conselleiro do Medio Rural, José González. En gandería de carne, a suba de custos cífraa a Xunta en arredor de 75 céntimos / Kg. de carne. Para enfrontar esa situación, González vén de propoñer hoxe que o Ministerio de Agricultura lance unha prima de emerxencia para apoiar ás granxas.

“Estamos falando de aumentos de custos de arredor dun 12 – 13% por factores como a suba dos pensos, dos fertilizantes ou da enerxía” -explica o conselleiro-. “É necesario que o Goberno central lance unha prima de emerxencia, que propoñemos que se sitúe en 4 céntimos por litro de leite, para compensar as granxas”, defende González.

O conselleiro sostén que este tipo de apoios é posible, como demostra o proxecto do Goberno de Italia de destinar 1.700 millóns de euros a apoiar ás empresas do país transalpino polo encarecemento da enerxía.

Petición a Bruxelas

A idea dunha prima pública para compensar ás granxas esbozouna tamén o propio ministro de Agricultura, Luis Planas, nunha recente reunión co comisario de Agricultura da UE, Janusz Wojciechowski, a quen lle pediu unha acción conxunta da Comisión Europea para compensar ás granxas polos sobrecustos.

Planas planteaba que eran precisos apoios comunitarios, en lugar de estatais, para evitar distorsións de mercado na UE e que tódolos gandeiros da Unión competisen coas mesmas condicións. Esa mesma demanda de axudas comunitarias trasladouna Planas no último Consello de Ministros de Agricultura da UE, se ben trátase dunha petición que ten un eco menor noutros países.

Evolución do prezo do leite

No caso do sector lácteo, o progresivo aumento do prezo do leite en Europa, que chegou en xaneiro a 41 céntimos de media, compensou en boa medida o aumento de custos que sufriron as granxas, pois o prezo do leite aumentou 6,9 céntimos de media nos últimos doce meses, segundo os datos do Observatorio do Sector Lácteo da UE. Distinto é o caso de España, onde desde xaneiro do 2021, o prezo do leite só remontou 2,3 céntimos, segundo a mesma fonte.

En Europa, o prezo do leite remontou 6,9 céntimos desde xaneiro do 2021. En España, 2,3 céntimos

No propio sector gandeiro, existía o temor a que a posta en marcha en España de axudas públicas de emerxencia frease un aumento de prezos do leite como o que está a experimentar Europa. En calquera caso, os apoios públicos polo de agora non chegaron, e a tendencia de repunte do leite no campo é desigual.

Nos contratos que as industrias están comezando a presentar estes días en Galicia, parte das empresas ofrecen subas significativas, ata deixar o prezo base en 37-38 céntimos, se ben noutros casos os prezos base permanecen en torno ós 32 céntimos, o que deixaría o prezo final con primas en arredor de 35 céntimos, cifras que no sector se ven insuficientes.

Castilla y León e Baleares

Á espera de como se concrete a renovación dos contratos do leite, hai xa cando menos dúas comunidades que decidiron pola súa conta o establecemento de axudas autonómicas para as granxas. Son os casos de Castilla y León e de Baleares.

En Castilla y León, o Goberno anunciou unha axuda de 4.000 euros para as granxas de leite de menos de 50 vacas, de 6.000 euros para as que teñen ata 100 vacas e de 8.000 euros para as ganderías con máis de 100 cabezas de vacún maior. A medida beneficiará a 872 produtores.

En Baleares, o Goberno tamén chegou a un acordo con produtores e empresas para pagarlle ás granxas unha prima de 2,6 céntimos por litro de leite. De xeito paralelo, as industrias comprometéronse a unha suba progresiva dos prezos do leite no campo. Se ben no acordo asinado non figuran cifras concretas da suba que compromenten as empresas transformadoras, a expectativa que se trasladou nos medios, é que as granxas reciban 6,6 céntimos máis por litro de leite entre a prima do goberno autonómico e a suba de prezo do leite no campo.