“É moi gratificante axudar aos nosos clientes na recría para conseguir os mellores resultados”

Falamos con María do Carmen Expósito González, xerente de De Heus na zona de Lugo, sobre como é o día a día na compañía e cales son as particularidades da súa especialización, centrada na atención a primeiras idades para obter xovencas sas e plenamente desenvolvidas

-Como é o teu día a día en De Heus?

-Desde que me incorporei a De Heus como xerente de zona de Lugo o meu traballo está centrado en prestar o mellor servizo aos nosos clientes, sempre orientada en ofrecerlles unha atención integral, que ademais de asesoramento nutricional inclúe pautas de manexo. O noso enfoque é sempre unha atención personalizada, pómonos na pel do gandeiro.

-Que cambiou neste tempo?

-O cambio foi intenso, pero estou a cumprir cada día un pouco máis o meu obxectivo, que é estar ligada ao máximo ás primeiras idades nas granxas. É moi gratificante axudar aos nosos clientes a enfocar a recría para conseguir os mellores resultados.

-Cal é a túa especialidade?

-Nos últimos 14 anos traballei basicamente facendo clínica veterinaria, aínda que desde o principio estiven moi ligada á recría, de modo que podería dicir que as primeiras idades son a miña especialidade e tamén a miña vocación.

“Obter unha novilla ao parto sa e con bo desenvolvemento é moi importante para o futuro produtivo da granxa”

-Que tan importante é o desenvolvemento dos animais en primeiras idades e por que?

-Creo que a mellor frase para definir o importante que son as primeiras idades é ‘xanela da oportunidade’. Os primeiros 45 días de vida son determinantes para o futuro da tenreira, tanto respecto da súa capacidade produtiva como sanitariamente. Obter unha xovenca ao parto sa e con bo desenvolvemento é moi importante para o futuro produtivo da granxa e vai a determinar importantes resultados positivos na conta da gandería.

-Cal é o enfoque en granxa que lle estades dando Kaliber?

–Kaliber é unha gama de produtos formulada ao 100% para conseguir o obxectivo de que a xovenca chegue ao parto cuns índices completos de crecemento. Traballar cunha gama de produtos segura e ben elaborada axúdanos firmemente a conseguir unha tenreira sa, e ben desenvolvida.

-Que é o que lles diferencia como empresa?

-O que máis me motivou cando cheguei a De Heus foi o feito de que é unha compañía moi grande, con moitos medios para poder crecer e desenvolverme moito máis como profesional. Aínda que levo pouco tempo, teño que dicir que ademais daquilo polo que vin traballar aquí, atopeime unha empresa moi seria co cliente así como cun equipo humano e profesional incrible que fai o día a día máis fácil.

-Como levades á granxa ese enfoque?

-Eu podo falar como parte do equipo e tamén como cliente, e podo dicir que desde De Heus cúmprese ao 100% co cliente, ofrecéndolle todo o necesario para alcanzar un chanzo máis cada día. Avaliamos sanitariamente as granxas, ofrecemos información e indicacións ao cliente para que mellore, e proporcionamos un servizo completo para que os seus animais cheguen aos máximos produtivos e de desenvolvemento.

-Como ves o futuro do vacún de leite en Galicia?

-Galicia é moi forte en vacún de leite, lévao demostrando décadas. Sufriu enormemente os últimos anos polos baixos prezos e en resposta os nosos gandeiros crearon granxas moi profesionalizadas, modernizáronas e multiplicaron de tamaño, dixitalizáronas, e fan fronte a Europa coa situación de prezos máis baixa. Creo que o futuro é prometedor, aínda que nos tensaron a corda ao máximo, aprendemos a crecer nas peores condicións posibles e iso fíxonos máis fortes que os demais. É posible que desaparezan ganderías que non saiban adaptarse aos novos tempos, pero sen dúbida cada día producimos máis e os nosos gandeiros son máis profesionais e capaces de enfrontar os novos retos.