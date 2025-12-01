É controlable a peste porcina entre os xabaríns de Cataluña?

O sector porcino galego e do resto de España está pendente do que sucede en Cataluña coa peste porcina africana. Polo de agora detectarónse 2 casos positivos e outros 8 catalogados como posibles, á espera de confirmación do laboratorio. Todos eles atopáronse no Vallés occidental, unha comarca ó noreste de Barcelona.
O problema é serio, pois España é o primeiro produtor da UE de carne de porcino e o terceiro a nivel mundial, co que se xoga millóns de euros en exportacións, en caso de que o problema non se dea contido. A parte positiva é que polo de agora non hai ningunha granxa de porcino afectada. Polo lado negativo, o temor radica na dificultade de controlar a expansión da peste porcina entre os xabaríns.
Cataluña ten unha alta densidade de porco bravos, pois as súas áreas forestais presentan arredor de 6 xabaríns por quilómetro cadrado, con casos como o do parque de Collserolla -no que se detectaron porco bravos mortos-, onde se identificaron nos últimos anos en diversos estudos entre 8 e 12 xabaríns por quilómetro cadrado.
O parque de Collserolla, ubicado na área metropolitana de Barcelona, conta con arredor de 80 quilómetros cadrados e estímase unha poboación de xabaríns que ronda os 900.
Polo de agora, a Generalitat ten despregado un dispositivo de 400 persoas, incluídos máis dun cento de militares da UME, para rastrexar o terreo e atopar con celeridade posibles novos focos da peste porcina. Os próximos días serán clave para comprobar como evoluciona a enfermidade entre a fauna salvaxe.
En Bélxica, no periodo 2018 – 2020 identificáronse máis de 800 xabaríns mortos afectados por peste porcina
A Generalitat sinala que se descoñece a orixe do foco de peste porcina detectado, se ben a principal teoría é a chamada ‘hipótese do sandwich’, é dicir, que persoas procedentes de países con peste porcina africana consumisen na zona afectada de Cataluña embutidos contaminados, dos que os xabaríns puideron aproveitar restos.
En Europa, desde o 2014 a enfermidade foi expandíndose pola maior parte de países do Leste de Europa, chegando tamén nos últimos anos a poboacións de xabarín de Bélxica e Alemania. En Bélxica, no periodo 2018 – 2020, identificáronse máis de 800 xabaríns mortos afectados pola enfermidade, se ben ningunha granxa de porcino se chegou a ver afectada.
Tampouco hai casos coñecidos en Francia, nin en xabaríns nin en granxas, o que semella avalar a chamada ‘hipótese do sandwich’.
Tranquilidade para humanos, pero precaución cos xabaríns
Como xa se vén trasnsmitindo nos últimos días, o virus da peste porcina non afecta a humanos, nin por contacto directo nin por consumir carne afectada. En calquera caso, cómpre sempre evitar o contacto cos xabaríns e non comer a súa carne pouco cocida ou cruda, pois presentan outras enfermidades que si son preocupantes para os humanos.
Un estudo da Universidade Autónoma de Barcelona comprobou que os xabaríns da Collserolla, agora afectados pola peste porcina, manteñen unha cepa endémica de hepatite E similar á que presentan as poboacións do entorno
En concreto, un estudo da Universidade Autónoma de Barcelona comprobou no 2024 que no parque da Collserolla, agora afectado pola peste porcina, os xabaríns mantiñan unha cepa endémica de hepatite E que presentaba unha similitude xenética coas cepas de hepatite E que afectaban á poboación do entorno do parque.
Os investigadores advertían de que no caso de contacto cos xabaríns, como o que poden ter cazadores ou axentes rurais, chegaba con lavarse as mans con xabón e auga, pois esa práctica elimina o virus da hepatite E.
Tamén destacaban, ao respecto da transmisión da hepatite E, que un dos problemas radica nos animais de compañía, pois os xabaríns poden alimentarse en zonas frecuentadas por cans e gatos, que poden infectarse con excrementos do xabarín e contribuír a expandir a hepatite E entre a poboación humana.
Reunión de Medio Rural co sector galego de porcino
Medio Rural mantivo un encontro con responsables da Federación Galega de Porcino para informados das últimas novidades, tralo brote detectado en Cataluña en xabaríns. A Consellería está a intensificar as medidas de alerta e estableceu unha canle de comunicación constante sobre a situación e evolución desta doenza, a partir dos datos xestionados pola Consellería e dos recibidos tanto a través do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) como doutras administracións, como pode ser a Generalitat de Cataluña.
Así o acordaron técnicos deste departamento da Xunta na reunión mantida esta mañá en San Caetano con responsables da Federación Galega de Porcino e con outros representantes sectoriais.
No encontro, que se produce trala detección de varios casos de PPA en Cataluña, participaron o subdirector xeral de Gandaría, Jorge Mourelo, e o xefe do Servizo de Sanidade Animal, Jesús Orejas, por parte da Consellería.
Os representantes de Medio Rural deron conta polo miúdo de toda a información dispoñible ao respecto dos focos da enfermidade detectados e das medidas implantadas polas autoridades catalás e o MAPA, e insistiron en trasladar aos produtores as recomendacións en relación coas actuacións preventivas da doenza, así como en solicitar un reforzo das medidas de bioseguridade nas explotacións porcinas, co fin de evitar posibles contaxios con fauna salvaxe.
Os responsables da Consellería recolleron tamén as inquedanzas do sector e as súas achegas, co obxecto de telas en conta na definición das próximas actuacións por parte da Xunta de Galicia.
Plan de detección autonómico
A Consellería está a intensificar as medidas de vixilancia e alerta de posibles casos de PPA establecidas ao abeiro do seu plan de detección, que involucra tanto ao propio sector porcino como ao colectivo cinexético. Tamén se reforza o control do transporte por estrada, co fin de identificar e minimizar calquera posible factor de risco de contaxio por esta vía.