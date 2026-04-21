Dúas das granxas que remataron contrato con Reny Picot seguen sen recollida para o leite

O Sindicato Labrego denuncia que as ganderías suman tres semanas tirando o leite, ao non atopar comprador

Campo Galego
Pasaron máis de 15 días desde que trascendeu que dúas granxas que acabaran contrato con Reny Picot víranse na obriga de tirar o leite, ao non atopar outra empresa compradora, pero o problema continúa sen solución.

O Sindicato Labrego Galego (SLG) asegura hoxe nun comunicado. que a empresa Reny Picot leva dende comezos de mes sen recoller o leite de dúas granxas da Mariña, logo de non acadar un acordo para a sinatura do contrato. Segundo a organización agraria, esta situación supón un incumprimento da legalidade por parte da industria asturiana e pon en risco a continuidade dos proxectos gandeiros das dúas explotacións.

O SLG afirma nun comunicado que Reny Picot “incumpriu tanto a Lei da Cadea Alimentaria como o Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, polo que se establecen as condicións de contratación no sector lácteo. Este dobre abandono -“tanto por parte da industria como da administración ante a súa falta de actuació-, supuxo perdas de miles de euros nas granxas afectadas”, valora o Sindicato Labrego.

A organización agraria sinala que a situación das dúas granxas se produciu por “non asinar os contratos abusivos das empresas e xa van vinte e un días tirando o leite”. A parte positiva é que, segundo informa o SLG, unha das catro granxas ás que Reny Picot retirou a recollida atopou comprador para o seu leite. Con todo, o produto que levan tirando dende inicios de mes xa supuxo unhas importantes perdas económicas.

O SLG acusa a Reny Picot de “incumprir a obrigatoriedade de preavisar con dous meses ás granxas da finalización da recollida. Avisar, no mellor dos casos cunha marxe de cinco días, é unha situación moi grave que vulnera os dereitos das persoas gandeiras, ignorando as normas da lexislación vixente.”

O sindicato afirma que xa puxo en coñecemento da situación á Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, o Ministerio de Agricultura e á Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA).

