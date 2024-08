Dous novos focos de enfermidade hemorráxica epizóotica en Maceda e A Limia

Con estes, son cinco os focos detectados en Ourense oriental, unha situación que preocupa no sector. Medio Rural informa de que hoxe comeza a comercialización da vacina de Vetia, que poderán aplicar as granxas de xeito libre, previa prescripción veterinaria

A Xunta de Galicia notificou dous novos focos de Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE) na provincia de Ourense, nas comarcas veterinarias da Limia e Maceda. Coa declaración destes novos, Galicia ten notificados focos en sete comarcas veterinarias, todas na provincia de Ourense, neste novo período estacional 2024 de circulación do vector transmisor.

A única vía de contaxio nos animais é a través da picadura dos mosquitos transmisores, polo que non é posible a transmisión directa ou indirecta entre eles. Ademais, a Xunta lembra que esta doenza non afecta ás persoas, que non poden enfermar nin pola picadura do mosquito transmisor, por contacto con animais infectados, nin polo consumo de produtos de orixe animal (carne, leite…) destes animais.

Vacina dispoñible desde hoxe

A Consellería do Medio Rural informa de que hoxe comeza a comercializarse a nova vacina Hepizovac fronte á Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE), elaborada por Vetia Animal Health, filial da farmacéutica galega Zendal dedicada á sanidade animal.

Esta vacina, que non é obrigatoria, poderá administrarse a bovinos maiores de dous meses. Trátase dunha suspensión inxectable en dúas doses, que deben aplicarse cun intervalo de tres semanas, e que inmunizará aos bovinos e reducirá os síntomas causados por este virus.

É un medicamento suxeito a prescrición veterinaria, polo que será necesaria a presentación de receita. Non será obxecto de programas de aplicación oficial, como si sucedeu coas vacinas da língua azul. Cada granxa deberá decidir pola súa conta a aplicación ou non da vacina.

Apoios futuros para tratamentos veterinarios

A Xunta lembra que dende o 2023 ata o de agora xa se facilitaron indemnizacións por máis de 196.000 euros por morte de animais afectados por EHE. A estas achegas sumaranse tamén as axudas por tratamentos veterinarios aos animais afectados ou por uso de desinsectantes nas explotacións, comprometendo o Ministerio de Agricultura un total de 15 millóns de euros en toda España para este fin neste ano, pero aínda pendentes de aprobarse e derivarse ás comunidades autónomas.