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Distinción a Campo Galego por parte da EFA Fonteboa polo seu traballo informativo sobre o medio rural

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FONTEBOA PROMOCION 1Campo Galego recibiu este sábado, 13 de xuño, unha distinción por parte do Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco (A Coruña), en recoñecemento ao seu traballo informativo sobre o medio rural. 

A entrega deste galardón celebrouse no marco da Clausura do Curso 2025-2026 que congregou a arredor de 300 persoas. Esta promoción estivo apadriñada pola Cooperativa Agraria Provincial da Coruña. 

Ademáis, de a Campo Galego, tamén se distingiu ao programa Voces do Agro, de Radiovoz Bergantiños, e a José Manuel García Pedreira, gandeiro e produtor de horta da Laracha. 

A clausura do acto correu a cargo de Paz Rodríguez Rivera, directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), da Consellería do Medio Rural. 

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