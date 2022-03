Difusión da cultura forestal en centros educativos

A Asociación Galega de Calidade Alimentaria e a Federación de Aserradorios e Rematantes de Galicia veñen de asinar un convenio para a organización de actividades de divulgación forestal dirixidas a centros educativos. Esta colaboración suporá a celebración, ata o 31 de outubro deste ano, de sesións de contacontos e de charlas divulgativas sobre a bioeconomía circular, e sobre a aportación da industria forestal.

A Xunta colaborará a través do Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán, entidade encargada do contacto cos centros escolares, e da elaboración dun calendario de visitas. Ademais, o CIF proporcionará os elementos necesarios para as charlas divulgativas, e garantirá a presencia do persoal necesario para a correcta celebración das diferentes sesións.

Pola súa parte, Fearmaga será quen organice os contacontos centrados no conto dos tres porquiños, co título ‘Maruxa, Xaquín e Fuco difunden a bioeconomía circular’, dirixido aos escolares de educación infantil e primeiro ciclo de primaria que visiten o xardín botánico do Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Tamén garantirá a difusión das sesións de contacontos que se realicen de xeito virtual.

Así mesmo, organizaranse charlas divulgativas sobre a bioeconomía circular e sobre a aportación da industria forestal dirixidas aos escolares de educación secundaria, centradas na importancia dos bosques dende unha perspectiva social, medioambiental e económica. Cabe engadir que tanto os participantes nas actividades como o profesorado contarán con todo o material necesario para asegurar a correcta divulgación.

A Xunta destaca que esta iniciativa enmárcase na revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040 ‘Cara á neutralidade carbónica’, que aposta por levar a cabo un programa de divulgación e comunicación da cultura forestal, concretamente neste caso, con visitas de colexios ou institutos a centros de formación e experimentación forestal, entre outras accións.