Inicio / Carne / A diarrea neonatal, as vacinas e os cambios nas enfermidades vectoriais centrarán os Encontros Gandeiros de Xundeva



A diarrea neonatal, as vacinas e os cambios nas enfermidades vectoriais centrarán os Encontros Gandeiros de Xundeva

Ir a los comentarios

A asociación de defensa sanidade gandeira (ADSG) Xundeva organiza o vindeiro 6 de novembro en Lalín a edición número vinte dos Encontros Gandeiros.

O encontro, dixido a gandeiros, veterinarios e público en xeral interesado no tema, celebrarase a partir das 11:00 horas, no auditorio municipal de Lalín.

Nesta edición abordarase a diarrea neonatal, os cambios que está habendo nas enfermidades vectoriais en gando vacún, as vacinas como ferramenta de prevención ou a bioseguridade nas explotacións.

Velaquí o programa completo:

Captura de pantalla 2025-10-15 110558 Captura de pantalla 2025-10-15 110541

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información