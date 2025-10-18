A diarrea neonatal, as vacinas e os cambios nas enfermidades vectoriais centrarán os Encontros Gandeiros de Xundeva

A asociación de defensa sanidade gandeira (ADSG) Xundeva organiza o vindeiro 6 de novembro en Lalín a edición número vinte dos Encontros Gandeiros.
O encontro, dixido a gandeiros, veterinarios e público en xeral interesado no tema, celebrarase a partir das 11:00 horas, no auditorio municipal de Lalín.
Nesta edición abordarase a diarrea neonatal, os cambios que está habendo nas enfermidades vectoriais en gando vacún, as vacinas como ferramenta de prevención ou a bioseguridade nas explotacións.
Velaquí o programa completo: