Día do viño D.O. 2023: As denominacións de orixe do viño reivindicaranse como patrimonio colectivo das zonas rurais

O 13 de maio, 33 denominacións de orixe de viño do noso país celebran o Día Veu D.O. 2023. Farano organizando diferentes actividades en lugares emblemáticos dos seus territorios cun dobre obxectivo: achegar o viño con denominación de orixe á xente e, á vez, divulgar e recoñecer o compromiso colectivo que conleva cada D.O. e o patrimonio que para as zonas rurais hai detrás dunha denominación de orixe.

O 13 de maio celébrase a festa do viño D.O. Ese día, 33 denominacións de orixe de viño, entre elas as galegas .D.O. Rias Baixas, Ribeira Sacra e Monterrei, xunto con múltiples máis dooutras zonas do noso país, levarán a cabo diferentes actividades en lugares emblemáticos dos seus territorios, cun brinde colectivo e simultáneo como acto central en todas elas, que terá lugar ás 13.30h (ás 12.30h, en Canarias). Festas patronais, mercados de abastos e tradicionais, enclaves á beira do mar ou nas abas das montañas, embarcacións fluviais ou claustros de mosteiros medievais son algúns dos escenarios nos que se celebrarán catas guiadas, actuacións musicais en vivo, experiencias enoturísticas, degustacións de viño D.O. con gastronomía local e maridaxes innovadoras. Todas son actividades destinadas a que a xente poida gozar, nun ambiente festivo e reivindicativo, dun dos produtos con maior calidade e prestixio do noso país, o viño con denominación de orixe.

O Día Viño D.O. celebrará este ano a súa sétima edición e farao baixo o lema “Denominacións de orixe, patrimonio colectivo”, co que reivindicar que unha D.O. conforma e preserva un patrimonio, formado por persoas, produto e territorio. Tras as persoas, vocación, saber-facer e paixón. Tras o produto, o froito dunha terra e dun coñecemento acumulado durante décadas, que xera ingresos que quedan na zona e dinamizan a súa economía. E tras o territorio, unha paisaxe e unhas condicións naturais e históricas únicas para a produción de uva e para a elaboración do viño.

Gozar e reivindicación, a partes iguais, é a fórmula empregada na celebración do Día Viño D.O., acción colectiva que, desde que naceu en 2017, a iniciativa da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV, a organización que representa ás denominacións de orixe de viño), ten unha aspiración permanente: sementar a semente para que se declare oficialmente un Día do Viño no noso país e lograr así que este sector teña, anualmente, unha data coa que visibilizar ante a sociedade o que supón e o que achega o viño ás zonas rurais, ás súas xentes e ao conxunto do país. Trátase, ademais, dunha pretensión apoiada por unha proposición non de lei aprobada no Congreso dos Deputados en 2017, que insta o Goberno a declarar o Día do Viño. Dita proposición foi presentada a proposta de CECRV e logrou o apoio maioritario dos grupos parlamentarios.

As 33 denominacións de orixe de viño que participan este ano no Día Viño D.O. son: Alacante, Almansa, Binissalem, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jumilla, La Mancha, Lanzarote, León, Málaga, Manchuela, Monterrei, Montilla-Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Rioja, Rueda, Sierras de Málaga, Somontano, Tacoronte-Acentejo, Toro, Txakolí de Áraba, Txakolí de Bizkaia, Uclés, Valencia, Vinos de Madrid y Yecla. Todas elas brindarán á vez, o 13 de maio, ás 13.30h (12.30h en Canarias), polo viño D.O., polos valores que leva dentro (diversidade, calidade, autenticidade, coidado e respecto polo saber facer local e polo medio natural, arraigamento e recoñecemento do medio rural, gozar, cultura…) e polo patrimonio colectivo que hai detrás de cada unha.