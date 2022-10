Día Mundial dos Fertilizantes marcado polo peche de plantas e os altos prezos

Cada 13 de outubro conmemórase a patente de Haber-Bosch que deu orixe en 1913 á produción industrial de fertilizantes amoniacais a partir do nitróxeno presente no aire. Dos abonos químicos depende o 50% da alimentación mundial

O invento de Fritz Haber en 1908 foi a base para o desenvolvemento do proceso de obtención de amoníaco a partir do nitróxeno do aire e o hidróxeno procedente do gas natural. Este descubrimento, seguido do desenvolvemento dun reactor de alta presión por Carl Bosch en 1911, foi a orixe da produción industrial de fertilizantes amoniacais en 1913.

Cada ano, o 13 de outubro, as empresas e organizacións do sector únense para festexar os logros agrícolas obtidos grazas ao uso dos fertilizantes, a través de diversos eventos organizados a nivel mundial.

A Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE), que representa aos principais produtores de fertilizantes que operan en España, súmase unha vez máis a esta celebración para lembrar que os abonos minerais son esenciais para a produción de alimentos e para destacar os esforzos que realizan as empresas para fomentar a súa aplicación racional.

A patente de Haber-Bosch permitiu utilizar o nitróxeno presente no aire para fabricar amoníaco e, a partir del, os fertilizantes nitroxenados, sentando as bases da industria mundial de fertilizantes actual

“No contexto actual de incerteza no sector, debido aos altos prezos do gas natural, a electricidade e algunhas materias primas, constatouse a necesidade de garantir o mantemento dunha industria europea forte, que permita asegurar a dispoñibilidade de fertilizantes e reducir a nosa dependencia exterior, especialmente de Rusia, co fin de garantir a dispoñibilidade de alimentos en Europa”, indica ANFFE a través dun comunicado.

Elemento esencial para a alimentación da poboación mundial

Os fabricantes lembran que os fertilizantes complementan aos nutrintes do chan, permitindo cubrir as necesidades nutricionais dos cultivos e aumentando significativamente a produción. Por iso, din, os fertilizantes “axudan a producir alimentos de calidade a un prezo asequible e contribúen á seguridade alimentaria mundial salvando da fame a millóns de persoas”.

A alimentación da metade da poboación mundial depende da fertilización inorgánica nitroxenada

No ano 2008 estimouse que a nutrición básica do 48% da poboación mundial está baseada na fertilización inorgánica nitroxenada, que depende do proceso Haber-Bosch. Ademais, os abonos químicos contribúen a reducir o uso necesario da terra para labores agrícolas. “Proporcionan un gran beneficio ao planeta, xa que sen eles a agricultura necesitaría 1.100 millóns de hectáreas adicionais de terra virxe para cultivar os alimentos necesarios para alimentar á poboación mundial”, destaca ANFFE.

Impacto do prezo do gas na fabricación de fertilizantes

O prezo do gas en Europa aumentou un 800% se o comparamos con marzo do ano pasado. Isto débese a unhas baixas reservas e unha gran competencia a nivel internacional, especialmente tralo estalido da guerra de Ucraína.

Este feito impactou de forma grave na viabilidade das plantas de produción de fertilizantes e de maneira especial nas de fabricación de fertilizantes nitroxenados, xa que o gas natural é a súa principal materia prima.

Ademais, a industria de fertilizantes é gran consumidora en enerxía eléctrica e o forte aumento dos prezos está a contribuír a incrementar os seus custos de fabricación. Así mesmo, experimentáronse subas no prezo das principais materias primas, sumándose ao resto de factores que afectan á viabilidade da produción.

A produción de fertilizantes en Europa reduciuse un 70% no último ano

Estes factores motivaron que algunhas empresas europeas se viran forzadas a pechar varias plantas produtivas, reducíndose neste último ano en Europa a produción de fertilizantes ao redor dun 70%.

O descenso da fabricación de fertilizantes en Europa, sumada a menores importacións procedentes de Rusia como consecuencia da guerra de Ucraína, están a motivar que a oferta de fertilizantes na UE sexa inferior á de anos anteriores. “Isto está a ter un impacto moi severo no mercado e pode poñer en perigo a dispoñibilidade en Europa duns produtos que son esenciais para o sector agroalimentario. Ademais, pode incrementar a nosa dependencia de países terceiros”, advirte a asociación española de fabricantes.