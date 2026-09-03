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Detectado en Pontevedra o primeiro caso de lingua azul do serotipo 3

A Consellería do Medio Rural confirma a presenza do virus nunha explotación bovina de Vila de Cruces e reitera a importancia da vacinación voluntaria ás cabanas bovinas e ovinas para conter a propagación do virus

Campo Galego
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Detectado en Pontevedra o primeiro caso de lingua azul do serotipo 3

A Consellería do Medio Rural notificou ao Ministerio de Agricultura a detección dun caso positivo de lingua azul do serotipo 3 nunha explotación de gando bovino no concello de Vila de Cruces. Este animal supón o primeiro positivo confirmado da enfermidade na provincia de Pontevedra no que vai de ano 2026.

Con este achado, Pontevedra convértese na terceira provincia galega na que se constata a circulación do virus nesta tempada, tras a detección previa de focos dos serotipos 3 e 8 nas provincias da Coruña e Lugo durante os meses de xullo e agosto. Polo momento, Ourense mantense como a única provincia sen casos rexistrados.

A alerta saltou grazas ao traballo de vixilancia pasiva do propio titular da granxa, quen ao detectar síntomas sospeitosos no seu gando deu aviso inmediato aos servizos veterinarios oficiais. A confirmación posterior do serotipo 3 foi realizada polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Malia que desde o ano 2025 xa non existe un programa estatal de erradicación con vacinación obrigatoria, a Xunta de Galicia insiste na necesidade de vacinar de xeito voluntario as cabanas bovinas e ovinas para conter a propagación do virus.

Con este obxectivo, a Consellería mantén a distribución de doses gratuítas contra o serotipo 4 para vacún e ovino, así como contra os serotipos 3 e 8 para o gando ovino, ao ser esta última especie a que adoita presentar cadros clínicos máis graves. As autoridades lembran tamén aos gandeiros a obriga de comunicar calquera sospeita e xestionar as zonas de cría de vectores.

Desde a Administración faise un chamamento á tranquilidade, lembrando que a lingua azul é unha enfermidade animal transmisible exclusivamente por picaduras de insectos Culicoides. Non afecta en ningún caso aos seres humanos nin supón risco algún polo consumo de produtos como carne ou leite.

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