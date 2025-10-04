Primeiras medidas por un caso de dermatose nodular en Girona: inmobilizadas 800 ganderías

Tras a confirmación onte á noite dun caso de dermatose nodular contaxiosa nunha explotación bovina do Alt Empordá (Xirona), o Govern catalán activou as medidas previstas a nivel europeo. O plan de continxencia pasa polo baleirado sanitario da gandería, que xa se iniciou, e pola inmobilización do gando das explotacións de vacún nun radio de 50 quilómetros, isto é, un total de 800 ganderías, con 93.000 animais.
Na explotación afectada co positivo, un cebadeiro con 123 becerros, estanse a retirar os animais e despois procederase á destrución de todos os produtos relacionados co gando, como estercos, pensos, leite, peles ou canles presentes. Tamén se executará a limpeza e desinfección de instalacións e vehículos, e procederase a un estrito control en entradas e saídas de persoas, vehículos e materiais.
Dado que a dermatose nodular contaxiosa transmítese por medio de insectos como mosquitos, moscas e tábanos, ademais de garrapatas, o plan de continxencia europeo obriga a activar unha zona de restrición de 50 quilómetros ao redor da explotación. En toda esta zona paralízase o movemento do gando, salvo para envíos a matadoiro.
A área de restrición está composta dunha zona de protección, de 20 km., que se manterá un mínimo de 28 días, sempre e cando non haxa novos casos, e dunha zona de vixilancia, de 30 km. adicionais (ata os 50 km.), que se manterá 17 días máis, ata os 45 días. Durante este período, executaranse controis clínicos sistemáticos nas ganderías da zona.
En total, inmobilizáronse as 800 explotacións e 93.000 cabezas de gando que se atopan neste radio e as inspeccións veterinarias comezaron, segundo anunciou na mañá deste sábado en rolda de prensa o conseller de Agricultura, Óscar Ordeig.
En paralelo, está a estudarse a rastrexabilidade da explotación afectada, para coñecer a orixe e destino de animais, produtos e vehículos, e estanse aplicando os máximos controis veterinarios para previr e detectar outros posibles casos.
O conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, agradeceu a profesionalidade e transparencia da explotación afectada, coa que mantivo unha reunión esta mañá, tras confirmarse o caso onte polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).
Unha vez coñecido o positivo, o departamento de Agricultura da Generalitat mantivo unha reunión de urxencia na noite de onte coas organizacións agrarias. Na mañá de hoxe sábado confirmou publicamente o positivo, convocou un comité de emerxencia sanitario e reuniuse coa gandería afectada.
Este é o primeiro caso detectado en España, o que acendeu as alarmas de todo o sector gandeiro. Fóra da área de 50 km. da zona de contención, o gando pode moverse en España e no conxunto da UE en condicións normais.
Queda por ver se tras a declaración deste foco, as exportacións de gando vivo de España a terceiros países poden ser bloqueadas. Segundo informa La Vanguardia, espérase a conxelación das exportacións durante 90 días cos países que non teñan convenio específico con España.
Enfermidade de sanidade animal que non afecta as persoas
Na rolda de prensa desta mañá, interveu tamén a secretaria de Saúde Pública do Govern, Esteve Fernández, quen subliñou que a dermatose nodular contaxiosa é exclusivamente unha enfermidade animal, que non é transmisible ás persoas de ningunha maneira, nin por picaduras nin por un hipotético consumo de alimentos derivados de animais afectados.
Por este motivo, a secretaría de Saúde Pública quixo enviar unha mensaxe de tranquilidade dirixido aos cidadáns en materia de saúde pública. “Enfrontámonos a un problema de saúde animal e mantéñense as máximas garantías de seguridade alimentaria”.
Que sucede en Europa e que pode pasar en España
As próximas semanas serán cruciais para determinar se o actual foco de dermatose nodular contaxiosa queda circunscrito a unha explotación do Alt Empordá (Xirona), se afecta a máis ganderías desa comarca e/ou se se producen saltos ou novos casos noutras zonas de Cataluña e do resto do Estado.
Como exemplo que convida o optimismo, está o caso da Italia continental, onde só se detectou un caso en Lombardía este verán, que foi atallado sen que houbera máis positivos. A gandería afectada importara animais de Cerdeña, illa italiana con 54 positivos confirmados, e foi polo momento a única explotación da Italia continental afectada pola enfermidade.
Pero polo outro lado está o exemplo francés, onde a contención da enfermidade non se está logrando por agora. A finais de setembro detectouse o caso 79 no Ródano, a máis de 100 Km. do foco máis próximo confirmado. No leste de Francia, ao redor de Lyon, hai xa tres departamentos con casos de dermatose.
As medidas de contención adoptadas por Francia consisten na restrición dos movementos do gando nun radio de 50 quilómetros ao redor de cada foco, así como na vacinación obrigatoria de todos os bovinos na área de contención. Polo momento Cataluña non anunciou ningunha disposición sobre a posible vacinación obrigatoria do gando na zona de contención.
Información actualizada ás 16.55 h.