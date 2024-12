A destilaría cántabra Siderit colaborará coa adega galega Lar de Ricobao para producir whiskys de alta calidade

A destilaría cántabra Siderit , cunha recoñecida e premiada traxectoria no sector da xenebra, está a facerse un nome no sector do whisky, no que xa recibiu para algunhas das súas elaboracións a medalla de ouro en concursos internacionais. Actualmente, todas as súas elaboracións de whisky que saen ao mercado esgótanse en moi pouco tempo.

Para producir os seus whiskys, Siderit utiliza preferentemente barricas de carballo que albergasen viños de Xerez ou Pedro Ximénez. Agora, nun paso máis na súa aposta por ofrecer produtos distintos de alta calidade, Siderit colaborará coa empresa galega Ouro de Quiroga, que elabora os viños Lar de Ricobao na zona da Ribeira Sacra, para usar barricas que previamente serviran para albergar viños de variedades locais, neste caso Godello, Branco Lexítimo e os coñecidos como “orange wine”.

Lar de Ricobao gañou numerosos premios en concursos nacionais e internacionais, caracterizándose por realizar edicións moi limitadas de viños nos que se extrema o coidado da materia prima, cunha produción realizada co máximo mimo e control. A uva utilizada na elaboración dos viños de Lar de Ricobao prodúcese en leiras moi próximas á adega para poder realizar un seguimento en todas as fases de crecemento e maduración, garantindo a calidade desexada. Esta filosofía non permite grandes producións, sendo habitual que os viños se esgoten antes de que chegue a seguinte colleita, pero non queren sacrificar calidade para producir maior cantidade.

Para esta primeira colaboración utilizaranse 9 barricas de 100 litros coas tres vinificacións antes mencionadas e, unha vez baleiradas e recheas co destilado, realizarase un seguimento da evolución do whisky durante varios anos, observando os matices que as barricas que albergaban os distintos viños van achegando ao whisky.

Prevese que os whiskys estean listos para a súa comercialización aos 5 ou 6 anos desde que comece o seu envellecemento en barrica.

Ambas entidades non descartan colaborar no futuro con novas experiencias ou repetindo as actuais, nos casos nos que se consiga un produto da máxima calidade e que achegue algo novo no mercado.