“Desenvolvemos un sistema pioneiro de monitorización intelixente para o porco ibérico en montanera”

A empresa agrotech galega Innogando está a desenvolver, xunto á cooperativa andaluza COVAP, o sistema PORCI, unha solución pioneira de monitorización intelixente deseñada especificamente para o seguimento do porco 100% ibérico en montanera.
Este proxecto, impulsado no marco do programa de innovación aberta GEN de COVAP tras máis de tres anos de traballo, supón un avance significativo na dixitalización do sector porcino, ao permitir analizar por primeira vez o comportamento do animal en condicións reais de liberdade.
Durante a campaña de montanera 2025-2026 validamos PORCI en devesa mediante unha piara piloto de 16 porcos ibéricos, equipados con dispositivos deseñados especificamente para adaptarse á súa fisioloxía e ao seu entorno natural.
O dispositivo PORCI acada unha precisión do 93,9% na interpretación do comportamento animal
“A nosa tecnoloxía, baseada en sensores avanzados, Internet das Cousas (IoT) e algoritmos de intelixencia artificial, foi validada mediante máis de 1.400 minutos de observación directa en campo, acadando unha precisión do 93,9% na interpretación do comportamento animal”, explican desde Innogando.
Resultados que achegan un novo coñecemento da montanera
Os datos obtidos a través de PORCI permítennos dispoñer dunha radiografía precisa do comportamento do porco ibérico de bellota:
- Máis de 14 horas de descanso diario
- Máis de 8 horas de actividade de alimentación (“belloteo”)
- Entre 8 e 10 quilómetros percorridos ao día por animal
En conxunto, a piara monitorizada percorreu máis de 10.000 quilómetros nun período de 69 días, o que nos permite comprender con maior precisión o esforzo físico do animal e a súa adaptación ao ecosistema da devesa.
O porco ibérico de bellota pasa 14 horas descansando e 8 comendo e percorre entre 8 e 10 km cada día
Así mesmo, o sistema permítenos analizar a relación entre o comportamento animal e factores como a climatoloxía, a dispoñibilidade de alimento ou a xestión das parcelas, achegando información clave para a toma de decisións en gandería.
Impacto directo na gandería e no consumidor
A implantación de PORCI introduce un cambio relevante na forma de xestionar a montanera, ao permitir dispoñer de información obxectiva e continua sobre o comportamento do animal.
Para o sector gandeiro, isto tradúcese nunha mellor toma de decisións e nun aproveitamento máis eficiente dos recursos da devesa, ao contar con datos reais sobre actividade, movemento e patróns de comportamento.
Desde o punto de vista do consumidor, a tecnoloxía permite avanzar cara a unha trazabilidade máis transparente, incorporando ferramentas como mapas de calor que certifican a vida en liberdade do animal durante todo o proceso.
Ao mesmo tempo, o coñecemento detallado do comportamento animal facilita adaptar o manexo ás súas necesidades reais, contribuíndo á mellora do benestar e á optimización dos sistemas produtivos.
Este tipo de solucións supoñen tamén un impulso á modernización do sector, facilitando a incorporación de ferramentas dixitais e facendo máis accesible a xestión para as novas xeracións de gandeiros.
Tecnoloxía deseñada para o entorno real
O desenvolvemento de PORCI supuxo afrontar retos técnicos relevantes, como a cobertura en zonas remotas, a adaptación á fisioloxía do porco ibérico durante a montanera ou o deseño de sistemas de suxeición que garantan o confort do animal.
O resultado é unha solución única no sector, concibida para integrarse de forma natural no comportamento do animal e nas condicións esixentes da devesa.
Compromiso coa innovación na gandería
“En Innogando cremos que este proxecto demostra que a tecnoloxía de precisión pode integrarse en sistemas tradicionais como a devesa sen alterar o seu equilibrio, achegando valor tanto ao produtor como ao consumidor final”, aseguran desde a empresa galega de novas tecnoloxías de monitorización animal.
“Co desenvolvemento de PORCI, reforzamos o noso posicionamento no ámbito da monitorización intelixente aplicada á gandería, avanzando no noso obxectivo de impulsar unha produción máis eficiente, sostible e baseada en datos”, conclúen.