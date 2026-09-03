Desde hoxe está prohibida a importación de carne de vacún e aves de Brasil

A suspensión das importacións de carne de vacún e de aves de corral procedentes de Brasil por motivos sanitarios entra en vigor este xoves, 3 de setembro, ao abeiro do Regulamento de Execución (UE) 2026/1189. As organizacións representativas da cadea gandeiro-cárnica valoran positivamente a medida e consideran que debe marcar un punto de inflexión na política europea de control das importacións.
O sector reclama á Comisión Europea que aplique a suspensión de maneira estrita, sen atrasos nin concesión de prórrogas. Ao mesmo tempo, advirte de que limitar o veto exclusivamente ao control do uso de medicamentos antimicrobianos na gandería brasileña sería insuficiente, tendo en conta as deficiencias detectadas nas inspeccións realizadas polos servizos oficiais da Unión Europea.
As organizacións consideran que o 3 de setembro debe representar un cambio de rumbo e non unha actuación puntual ou temporal. Por iso, defenden que calquera eventual levantamento das restricións quede condicionado a garantías estruturais que permitan comprobar de maneira efectiva o cumprimento dos requisitos europeos.
En concreto, solicitan un reforzo inmediato dos recursos destinados aos Postos de Control en Fronteira da Unión Europea, tanto en persoal como en medios técnicos e infraestruturas, para asegurar que as inspeccións oficiais dispoñan da capacidade necesaria. Ademais, reclaman unha nova auditoría oficial en orixe que permita verificar de forma fehaciente a implantación e o funcionamento dun sistema integral e inalterable de trazabilidade desde a granxa ata a exportación.
Normas espello para as importacións
O sector pon tamén o foco na competencia entre os produtores comunitarios e os procedentes de terceiros países. As organizacións asinantes lembran que os gandeiros e industriais europeos están sometidos a esixentes normas en materia de seguridade alimentaria, trazabilidade, benestar animal e sustentabilidade ambiental. Ao seu xuízo, non resulta xusto esixir o máximo nivel de cumprimento dentro da UE mentres se permite a entrada de produtos que non acrediten garantías equivalentes.
Por último, solicitan ás autoridades nacionais e comunitarias unha reunión de traballo inmediata para supervisar a entrada en vigor do veto, coñecer os recursos despregados e comprobar que os puntos de entrada á UE dispoñen dos medios necesarios para realizar os controis.
As organizacións defenden así que a suspensión non sexa só unha medida puntual, senón o inicio dunha nova etapa baseada en controis efectivos, trazabilidade real e garantías iguais para todos os produtos que entren no mercado europeo.