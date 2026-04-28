Dermatose Nodular Contaxiosa: A Xunta prorroga as medidas de prevención ata o 31 de maio

A Consellería do Medio Rural publicará mañá, mércores 29 de abril, no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha nova resolución pola que se prorrogarán e reforzan as medidas de prevención da enfermidade da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC) que afecta ao gando bovino. Esta decisión producirá os seus efectos desde o 1 ata o 31 de maio, ambos incluídos, podéndose ampliar en función da evolución epidemiolóxica da doenza.
A análise do risco sanitario existente, que se realiza de xeito permanente polos Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería, aconsella manter polo de agora as medidas cautelares establecidas en Galicia, coa finalidade de continuar salvagardando e protexendo a cabana bovina da nosa comunidade.
Polo tanto, con esta resolución seguen permitidas as feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando bovino con finalidade comercial, aínda que só con asistencia de animais procedentes de explotacións galegas. Iso si, os vehículos procedentes de fóra da comunidade que acudan a estes eventos deberán acceder ás instalacións baleiros, limpados, desinfectados e desinsectados. En relación coa celebración extraordinaria de concursos, certames, poxas e exhibicións, continuará sendo precisa a autorización previa da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, no seu caso tamén con asistencia só de animais de explotacións galegas.
Vixilancia veterinaria de 28 días
Do mesmo xeito, mantense o período de vixilancia veterinaria oficial vixente, ampliado de 21 a 28 días para todos os bovinos procedentes de explotacións localizadas fóra de Galicia -con destino a vida-, dende a data da súa incorporación á explotación de destino na nosa comunidade. Todos os animais das granxas que incorporen bovinos procedentes doutras partes do territorio español ou do estranxeiro quedarán inmobilizados de xeito cautelar durante o mesmo período de tempo. Unha inmobilización que afectará aos bovinos presentes na explotación na data de entrada dos novos animais.
Ao mesmo tempo, continúa sendo obrigatorio desinsectar todos os bovinos presentes na explotación á que se incorporen estes animais, así como todos os vehículos de transporte de gando que realicen movementos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, e, neste último caso, manténdose a posibilidade da súa entrada sempre que sexan trasladados directamente a matadoiro.
Asemade, cómpre lembrar que os Servizos Veterinarios Oficiais de Medio Rural permanecerán realizando todas as actuacións necesarias de inmobilización das explotacións, vixilancia sanitaria, comprobación da correcta desinsectación, control das condicións de limpeza e desinsectación de vehículos, coa colaboración das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
Peticións ao Ministerio de Agricultura
Polo demais, mantense por parte da Xunta a mensaxe de tranquilidade cara ao sector e cara a cidadanía en xeral, xa que non existe constancia de ningún caso desta enfermidade en Galicia e tampouco se transmite ás persoas. Neste contexto, Medio Rural segue reclamando ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) unha maior implicación do seu departamento e unha estratexia clara de coordinación entre todas as comunidades autónomas para o control eficaz desta enfermidade, co fin de levar a cabo medidas homoxéneas que dean certezas e seguridade no sector gandeiro, particularmente no caso de ter que poñer en marcha indemnizacións.
Nesta mesma liña, tamén se lle pediu ao Ministerio que lidere, na Unión Europea, unha vacina marcada que poida usarse con carácter preventivo e que se cambie a categoría da enfermidade -actualmente cualificada como A, a máis grave das existentes-, xa que repercute de forma moi esixente no sector gandeiro. Ambos asuntos foron trasladados ao comisario europeo de Saúde e Benestar Animal nunha xuntanza mantida en Bruxelas pola conselleira do Medio Rural. Así mesmo, tamén se ten solicitado a súa inclusión nos seguros agrarios.
A Dermatose Nodular Contaxiosa é unha enfermidade vírica de alta difusibilidade que ocasiona importantes prexuízos, tanto nas explotacións afectadas como no sector bovino do territorio no que se notifique a súa presenza. Con todo, cómpre reiterar que a doenza non afecta ás persoas, nin por contacto directo con animais infectados nin polo consumo dos seus produtos, e tampouco a través dos vectores transmisores.