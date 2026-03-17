Dermatose Nodular Contaxiosa: España reclama á Comisión Europea ampliar as zonas de vacinación

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación exporá á Comisión Europea a ampliación da actual zona de vacinación de dermatose nodular contaxiosa a novas áreas de Aragón, Cataluña e Navarra, tal e como se acordou onte no Comité da Rede de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE).
A Comunidade Autónoma de Aragón propuxo incorporar na súa zona de vacinación as comarcas do sur da provincia de Huesca, así como as de Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico e Tauste, na provincia de Zaragoza. Ademais, ampliarase a vacinación a toda a comunidade autónoma de Navarra e ao conxunto da provincia de Lleida.
O plan vacunal mantense nas provincias de Barcelona, Xirona e Guipúscoa.
O número de focos desta enfermidade en España ascende a 20. Deles, 18 detectáronse na provincia de Xirona, o último o pasado 7 de xaneiro, polo que xa foi levantada a zona de restrición en dita provincia. Os dous últimos focos localizáronse na provincia de Huesca, no municipio de Fiscal, o 27 de febreiro e o 3 de marzo, que obrigaron a establecer unha nova zona de restrición de 50 quilómetros de radio durante polo menos 45 días, así como a ampliar a zona de vacinación.
Estratexia fronte á lingua azul
O comité RASVE aprobou tamén o documento de estratexia fronte á lingua azul en 2026 e as recomendacións de vacinación para elevar a concienciación do sector respecto diso, que se atopa dispoñible nesta ligazón.
A próxima tempada manterase a vacinación voluntaria dos animais susceptibles á lingua azul na zona peninsular, sen establecerse requisitos específicos para os movementos de animais dentro da península. Ademais, no caso da lingua azul a vacinación facilita o movemento de animais cara ao comercio exterior.
Desde o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación lémbrase aos gandeiros a importancia de vacinar os rabaños ovino e vacún fronte aos serotipos circulantes en cada zona (1, 3, 4 e 8).
Desde o Ministerio de Agricultura lembran que “a vacinación xeneralizada constitúe o único mecanismo eficaz para alcanzar niveis adecuados de inmunidade colectiva e reducir de forma substancial a circulación do virus e a magnitude dos brotes”. “Un elevado nivel de cobertura vacinal diminúe a probabilidade de transmisión e atenúa o impacto sanitario e económico da enfermidade a escala territorial”, subliñan.
Nas Illas Baleares, continuarase co obxectivo de erradicar os serotipos actualmente presentes (3 e 8) mediante a vacinación obrigatoria. Nas Illas Canarias, que se mantén sen presenza da enfermidade, estableceranse protocolos específicos para os movementos de animais desde a península.