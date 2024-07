A Deputación de Pontevedra ten aberto ata o venres o prazo de solicitude de axudas a cooperativas agrogandeiras

A Deputación de Pontevedra ten aberto ata este venres, 26 de xullo, o prazo para que as cooperativas agrogandeiras da provincia soliciten axudas para realizar investimentos que estean destinados a recuperar e poñer en valor os recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e gandeiro. As axudas, dotadas con 250.000 euros, repartiranse en base a criterios de concorrencia competitiva e distribuiranse contías entre as cooperativas que oscilan entre os 600 e os 35.000 euros.

En liñas xerais, cada cooperativa poderá recibir un máximo do 65% do orzamento da actividade subvencionable, sempre que este non supere os 70.000 euros. Entre os gastos subvencionables atópanse os investimentos para mellorar os servizos que presta a cooperativa, como adquisición de terreos, obras, construcións, equipos, instalacións, melloras en edificios e nos seus accesos, etc.; a comercialización, a transformación e a valorización das producións; a formación técnica e o asesoramento para desenvolver proxectos de investigación e innovación tecnolóxica, ou o uso das novas tecnoloxías e das enerxías renovables e o aforro enerxético.

As solicitudes deben presentarse por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra. Nas bases da convocatoria poden consultarse todos os detalles desta liña de axudas provinciais.