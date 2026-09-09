Inicio / Desenvolvemento rural / A Deputación de Ourense convoca novas axudas para apoiar as explotacións gandeiras e agrícolas

A Deputación de Ourense convoca novas axudas para apoiar as explotacións gandeiras e agrícolas

O presidente provincial mantivo en Xunqueira de Espadanedo un encontro con representantes da Asociación do Sector Primario de Galicia, para poñer en valor o cumprimento dos acordos alcanzados o pasado mes de xaneiro tras as mobilizacións de gandeiros e agricultores

Ir a los comentarios
Reunión Luis Menor Pérez (Presidene da deputación de Ourense), con membros da Asociación do Sector Primairo de Galicia, representada por Jesús Prieto Domínguez, Toño Prieto Domínguez, José Manuel Quintáns Pérez; José Manuel Quintana Valado e do alcalde de Xunqueita de Espadanedo, Pablo Graña Rodríguez.

Reunión Luis Menor Pérez (Presidene da deputación de Ourense), con membros da Asociación do Sector Primairo de Galicia, representada por Jesús Prieto Domínguez, Toño Prieto Domínguez, José Manuel Quintáns Pérez; José Manuel Quintana Valado e do alcalde de Xunqueita de Espadanedo, Pablo Graña Rodríguez.

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, realizou esta mañá unha visita a unha explotación gandeira situada en Xunqueira de Espadanedo, co obxectivo de poñer en valor o firme apoio da institución provincial ao campo ourensán, a través das novas liñas de axudas dirixidas de forma específica ao sector primario.

Acompañado por unha ampla representación da Asociación do Sector Primario de Galicia, entidade creada en Ourense, e polo alcalde de Xunqueira de Espadanedo, Pablo Graña, o presidente provincial destacou que a Deputación cumpre co compromiso de defensa do sector primario adquirido o pasado mes de xaneiro, no contexto das mobilizacións de gandeiros e agricultores que reclamaban medidas urxentes para protexer a súa actividade ante os novos desafíos do mercado.

Para facer efectivo este respaldo, a institución provincial aprobou o pasado 24 de agosto as bases de dúas novas convocatorias de axudas, cunha por un importe total de 350.000 euros, para apoiar ás explotacións agrícolas e gandeiras, favorecer a recría e contribuír á xestión e protección do territorio.

Luis Menor avanzou que se prevé a presentación de numerosas solicitudes, o que indica que “desde a institución e grazas á asociación conectamos perfectamente coas peticións do sector”. Adiantou ademais que unha vez avaliadas as peticións “estudaremos a posibilidade de incrementar estas axudas e melloralas, porque temos que actuar sobre o territorio e contribuír á viabilidade das explotacións agrícolas e gandeiras”.

Menor valorou positivamente este proceso, en tanto que demostra que a administración provincial adoptou medidas “que repercuten directamente sobre o territorio e as persoas, como institución útil para a sociedade”.

Dúas liñas de axuda

A primeira convocatoria está dirixida a intervencións de prevención de incendios forestais e apoio á gandería e explotacións agrícolas, cunha dotación de 200.000 euros para dous tipos de accións: 25.000 euros para gasto corrente, que permitirá financiar a recollida, transporte, tratamento e reciclaxe de plásticos agrícolas nas explotacións.

En segundo lugar, 175.000 euros serán para investimento, permitindo financiar a adquisición de maquinaria para prevención de incendios e xestión de biomasa.

A segunda convocatoria está destinada ao fomento da recría de femias de gando vacún, ovino e caprino en explotacións extensivas, cunha dotación de 150.000 euros, dos cales 130.000 serán para bovino e 20.000 para ovino e caprino.

O prazo para solicitar todas estas axudas finaliza o 25 de setembro.

Consulta aqui as bases das axudas

 

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información