Denuncian ofertas de Carrefour de leite a 0,69 euros

O Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncia que multinacional francesa da grande distribución Carrefour está a utilizar como produto reclamo leite galego envasado por Leite Río, con promocións a 0,69 euros o litro, “unha práctica -lembran- abusiva en principio rexeitada nos acordos da Distribución ca Administración e que pode vulnerar a Lei da Cadea”.

En concreto, dende a organiación labrega consideran que “estas prácticas desleais supoñen unha grave ameaza para as granxas galegas, a día de hoxe perceptoras dos prezos máis baixos de todo o Estado malia sermos o territorio con máis produción” e lembran que “no mes de xullo foi precisamente Leite Río quen liderou as ofertas de contrato á baixa ás gandeiras galegas, con propostas que caían até os 38cts/l.”

Ante esta situación, o coordenador do sector leiteiro no Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), Xulio Fernández, trasladou o pasado venres á Conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a “preocupación do SLG por esta nova campaña de baixada de prezos do leite por parte desta multinacional da distribución, enfatizando a necesidade de poñerlle couto de xeito contundente, previndo que outras distribuidoras queiran aproveitarse desta situación para tamén tirar os prezos dos produtos lácteos”.

Neste sentido, dende o Sindicato Labrego instan tanto á Consellaría do Medio Rural, así como ao Ministerio de Agricultura a través da Axencia de Información e Control Alimentario (AICA), “a investigar a existencia dun posíbel incumprimento da Lei da Cadea, na medida na que se está a producir unha clara desvalorización do leite que afecta a distintos axentes dentro da mesma, con especial incidencia no elo máis feble: as granxas”.

Asemade, solicitan a intervención da Comisión Nacional de Mercados e da Competencia (CNMC) ante a actual estratexia de Carrefour e Leite Río por incorrer en posibles prácticas abusivas.