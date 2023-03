Denuncian a escaseza de axudas agroambientais para o fomento do pastoreo en convencional na nova PAC

"As explotacións de montaña que non están en ecolóxico son as principais prexudicadas deste baixo financiamento", asegura UUAA, que pide unha maior dotación de fondos para este tipo de ganderías

O sindicato Unións Agrarias denuncia que na modificación orzamentaria presentada pola Consellería do Medio Rural esta semana ante o Ministerio de Agricultura “constátase unha clara falta de financiamento adecuado ao fomento do pastoreo no apartado de axudas agroambientais”.

Para as máis de 4.400 explotacións acollidas a esta modalidade en Galicia están previstos só 68 millóns de euros para o período 2023-2027 malia o “brutal incremento de custos” que están sufrindo as granxas”, indica o responsable da PAC en UUAA, Javier Iglesias.

UUAA pon de manifesto que na última convocatoria 770 explotacións quedaron fora das axudas de pastoreo por falta de orzamento e das que se aprobaron, viron reducida a súa prima unitaria de 110 a 100 euros. Por iso, a organización agraria reclama da Xunta de Galicia que complemente estos fondos, “primeiro por unha cuestión de xustiza e ademais porque estas explotacións supoñen o derradeiro soporte económico e social para comarcas enteiras nas que o despoboamento e o colapso demográfico son xa unha realidade”, asegura Javier.

En Galicia existen 20.000 explotacións de vacún de carne, das que 8.000 están inscritas en Ternera Gallega e 6.000 poden considerarse profesionais. O 32% das mesmas, en torno a 2.500, atópanse en zonas de montaña.

Peor tratadas que as ganderías en ecolóxico

O incremento nas axudas agroambientais para as explotacións que fan pastoreo sen estar en ecolóxico é do 36% para o período 2023-2027, “o que contrasta coa suba de case un 140% lograda para o mesmo período destinado as granxas en ecolóxico, que pasan de 19 a 45 millóns de euros no volume total das axudas”, compara.

Desde UUAA valórase positivamente “a sensibilidade orzamentaria” para as ganderías en ecolóxico, que xa suman 580 en Galicia, pero lembran o papel fundamental daquelas outras que fan pastoreo convencional pola importancia que tamén teñen a nivel social e económico en zonas de montaña ou de alta debilidade demográfica, así como a nivel ambiental. “Nun territorio no que de non se manteñan as pradarías como cortalumes, o mato convertirase nunha bomba incendiaria forestal de imposible extinción”, asegura Javier.