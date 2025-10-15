A Denominación de Orixe Ribeira Sacra pecha a vendima 2025 cun total de 4,61 millóns quilos de uva recollidos

A Denominación de Orixe Ribeira Sacra pechou a vendima 2025 o día 9 de outubro cun total de 4.617.965 quilos de uva recollidos entre 83 adegas. A campaña despídese cun claro protagonismo das variedades tintas, que acadan os 3.552.736 quilos, coa Mencía como variedade maioritaria. As uvas brancas suman 1.065.229 quilos, destacando o peso do Godello.
Un ano máis, o Consello Regulador agradece o traballo do sector vitivinícola e reafirma o seu compromiso coa transparencia e a calidade. A campaña conclúe con boas perspectivas para os viños que nacerán desta colleita, reflexo do esforzo e da singularidade da Ribeira Sacra.
Variedades tintas: 3.552.736 kg
Mencía: 3.194.480 kg
Garnacha: 91.284 kg
Brancellao: 75.155 kg
Merenzao: 49.889 kg
Caiño: 26.416 kg
Grao Negro: 790 kg
Mouratón: 7.454 kg
Sousón: 90.783 kg
Tempranillo: 16.485 kg
Variedades brancas: 1.065.229 kg
Albariño: 61.893 kg
Godello: 924.869 kg
Treixadura: 56.766 kg
Branco Lexitimo: 9.317 kg
Dona Branca: 8.637 kg
Loureira: 2.719 kg
Torrontés: 938 kg
Caiño Branco: 90 kg
