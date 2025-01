Demandan que as persoas mozas incorporadas non queden sen plan de mellora

A recente publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución das axudas de Plans de Mellora da Consellería do Medio Rural deixou sen apoio a arredor dun terzo das solicitudes presentadas. En total, denegáronse máis de 500 expedientes, mentres que tan só 180 recibiron aprobación.

Unións Agrarias (UUAA) insiste na importancia desta liña de axudas, que non só facilita a modernización das explotacións e a incorporación da xente nova ao sector, senón que tamén dinamiza outras actividades no medio rural, como a construción, a maquinaria, etc.

A situación xerada preocupa especialmente no caso dos mozos que recentemente recibiron axudas para incorporarse á actividade, pero que agora quedan sen apoio para desenvolver os seus proxectos.

Segundo cuestionan desde Unións Agrarias, esta falta de financiamento pon en risco a viabilidade das explotacións e urxe a unha solución que priorice estas solicitudes.

UUAA subliña que esta problemática evidencia a necesidade de incrementar o orzamento destinado a estas axudas dentro do Plan Estratéxico da PAC. Actualmente, estas intervencións contan cunha cofinanciación do 60 % por parte da Unión Europea e un 12 % do Ministerio.

“Dende Unións Agrarias, seguimos plantexándolle á Consellería que este tipo de axudas deben permitir unha programación dun horizonte temporal para as explotacións”, indican. Consideran que as explotacións deberían poder distribuír os investimentos ao longo de varios anos, evitando que os beneficiarios teñan que afrontar grandes gastos de forma inmediata.

A convocatoria de 2024 puxo en evidencia os problemas deste sistema. A limitación orzamentaria permitiu atender un número moi reducido de expedientes, concentrando un elevado investimento en poucas explotacións, mentres moitas outras quedaron fóra do reparto.

Para evitar esta situación no futuro, a organización agraria propón “deseñar unhas liñas de axudas plurianuais, mantidas no tempo e que teñan obxectivos prioritarios claros de sector, e que eviten afondar na diferenciación de explotacións por tamaño”.

Ademais, instan a recuperar a diferenciación entre produción vexetal, e mesmo a establecer liñas separadas para a produción de leite e carne, co obxectivo de garantir un reparto máis equitativo dos fondos.

Unións Agrarias avoga pola modificación das partidas orzamentarias dentro do Plan Estratéxico da PAC, algo que xa plantexou na comisión de seguemento do Plan Estratéxico da PAC, para aumentar o financiamento desta liña de axudas, pois en tanto faltan fondos para investimentos en explotacións, outras liñas de actuación da PAC presentan un menor grao de execución, “podendo chegarse ó caso de que haxa que devolver fondos por non executalos, como ten pasado en periodos anteriores”, advirten.