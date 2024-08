Demanda de solucións para a entrega do leite das pequenas granxas

O Sindicato Labrego Galego alerta que o proceso de renovación de contratos do leite contempla baixadas de prezos, malia á alza de prezos en produtos como a manteiga ou o prezo que se paga polo leite noutros países.

Ademais, denuncian que algunhas granxas pequenas están a quedar sen posibilidade de renovar contrato coa súa empresa de sempre polas súas características de illamento ou o manexo e instalacións. Trátase de granxas fóra de ruta, granxas con estabulación trabada ou mesmo granxas con baixas producións.

Fronte a esta situación, a Dirección do Leite do Sindicato Labrego acordou realizar protestas ante os organismos que velan polo cumprimento da Lei da Cadea, tanto a nivel galego como estatal, así como solicitar entrevistas tanto co Director Xeral de Política Agraria Común (PAC) e control da Cadea Alimentaria como coa directora da Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) estatal.

Tamén teñen previsto informar ós consumidores desta situación e denunciar as prácticas abusivas das industrias coas granxas.

Subas nos custos de produción

Ademais, advirten que unha nova baixada do prezo do leite pode traer importantes consecuencias para as granxas ante a situación de incezteza climática e a alza dos custos de produción que pode deixar.

Tamén queren facer chegar ás administracións públicas a importancia de desenvolver campañas e estratexias de comunicación orientadas a visibilizar o excepcional traballo que levan adiante os produtores galegos na produción de alimentos de calidade.