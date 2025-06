Delagro renova o seu Consello Reitor e abre unha nova etapa de impulso para afrontar os retos do sector

No marco da Asemblea celebrada o pasado 30 de Abril en Vilalba, Delagro levou a cabo a renovación do seu Consello Reitor, en cumprimento do mandato estatutario que establece un período de catro anos para a designación dos seus órganos de goberno.

Delagro, que pechou o exercicio cun volume de negocio conxunto (facturado e xestionado) de 281 millóns de euros, agrupa a cooperativas situadas ao longo de toda a cornixa cantábrica. Con máis de 25 anos de traxectoria, consolidouse como un dos principais actores do sector agrogandeiro no norte de España, especialmente no ámbito dos insumos para a produción vexetal e animal.

A súa actividade oriéntase a garantir a eficiencia, sustentabilidade e competitividade das explotacións gandeiras e agrícolas, traballando de forma conxunta coas súas cooperativas asociadas para xerar valor en todo o territorio.

A renovación do Consello súmase ao recente nomeamento de Martín Díaz como xerente do grupo Delagro, quen asumiu o cargo o pasado mes de xaneiro. A súa incorporación marca o inicio dunha nova etapa na organización, orientada a consolidar o seu posicionamento como referente na subministración de insumos agrícolas, e preparada para afrontar os principais retos que se presentan no horizonte do sector agroalimentario: a sustentabilidade, a remuda xeracional, a dixitalización e a contracción progresiva do tecido produtivo.

Composición do novo Consello Reitor

Con data 19/05/2025 constituíuse o novo Consello Reitor de Delagro, coa seguinte designación de cargos e a súa representación:

 Presidencia: CAMPOASTUR – Jesús López Díaz

 Vicepresidencia: XALLAS – José Guardado Sande

 Segregaría: CLUN – Juan Ramón Gallástegui Baamonde

 Vogalías:

AIRA – Cándido Cancelo Cabanas

AGROCANTABRIA – José Ángel Pereda Miguel

CUSOVIAME – David Maceiras Villar

VALCOR – Marisol Codina Pérez

Nova presidencia: continuidade con visión de futuro

Tras 16 anos de presidencia exercida por AIRA, a responsabilidade de liderar o Consello Reitor pasa agora a CAMPOASTUR, que estará representada polo seu Director Xeral, Jesús López, que asume a presidencia nun contexto de profunda transformación para o sector agroalimentario, e faio —nas súas propias palabras— “con ganas de afrontar os novos retos que se expoñen ao grupo Delagro. Estamos nun momento de transformación para o sector que supoñerá un punto de inflexión, e é necesario estar preparados.”

Desde Delagro trasladan un especial agradecemento a Daniel Ferreiro, Mª Cruz Fernández, Roberto Roca, presidente, vicepresidenta e vogal saíntes, polo seu compromiso e dedicacion durante todos estes anos. “O liderado contribuíu de forma decisiva a consolidar a estrutura cooperativa do grupo e a fortalecer a nosa capacidade de resposta fronte aos desafíos da contorna”.

Sobre Delagro

Delagro S. Coop. é unha cooperativa de segundo grao formada por 19 cooperativas socias de Galicia, Asturias e Cantabria. Con máis de 25 anos de traxectoria, consolidouse como un dos principais operadores na subministración de insumos para a produción agrogandeira no norte de España.

O grupo actúa como central de compras e servizos, facilitando ás súas cooperativas e aos seus socios produtos e solucións en áreas crave como sanidade vexetal, nutrición animal, fertilización, sementes, enerxía ou hixiene, entre outras. O seu obxectivo é mellorar a competitividade, sustentabilidade e eficiencia das explotacións, impulsando a innovación, a dixitalización e o desenvolvemento territorial.

Desde a súa sede en Asturias, Delagro coordina unha rede cooperativa que dá servizo a miles de gandeiros e agricultores ao longo da cornixa cantábrica, actuando como axente crave para o desenvolvemento dun modelo agroalimentario máis resiliente e comprometido coa contorna.