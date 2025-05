Delagro pecha 2024 cun volume de negocio de 281 millóns e consolidando a súa transformación estratéxica

Delagro celebrou este mércores a súa Asemblea Xeral Ordinaria, na que presentou os resultados correspondentes ao exercicio 2024. Neste encontro anual coas súas cooperativas socias, a organización compartiu os fitos máis relevantes dun ano crave.

Delagro presentou na súa Asemblea Xeral as contas correspondentes ao exercicio 2024, un ano marcado pola transformación organizativa e unha firme aposta pola innovación, a sustentabilidade e a eficiencia como piares estratéxicos. Nun contexto global de volatilidade económica, presión normativa e cambio tecnolóxico, a cooperativa de segundo grao redobrou o seu compromiso co modelo cooperativo, adaptándose con decisión para seguir achegando valor a agricultores e gandeiros.

Daniel Ferreiro, presidente de Delagro destacou que “nunha contorna cada vez máis complexo, reafirmamos o noso compromiso co cooperativismo, o desenvolvemento do medio rural e o acompañamento activo ás nosas cooperativas socias.”.

Durante o pasado ano, Delagro impulsou un proceso de revisión estratéxica en toda a súa estrutura, orientado a reforzar a súa capacidade de resposta #ante os desafíos emerxentes do sector. Como parte deste proceso, nomeouse a Martín Díaz como novo xerente do grupo, iniciando así unha nova etapa de liderado comprometida coa transformación operativa e o acompañamento técnico ás cooperativas socias.

A pesar dunha baixada da moderación de prezos en insumos estratéxicos, Delagro logrou manter ou mesmo crecer en volume en familias crave. Isto reflicte a solidez do modelo e a súa capacidade de adaptación nun mercado cambiante, que se ve cada vez máis afectados polos novos requisitos legais

e ambientais.

Pola súa banda, Martín Díaz, xerente da cooperativa destacou que “estamos mellor preparados para os retos do futuro. O noso compromiso coa sustentabilidade, a innovación e o apoio ao territorio segue máis vixente que nunca”.

Cunha cifra de negocio de 281 millóns de euros, Delagro reafirma o seu papel como un dos operadores máis importantes do sector, destacando pola súa proximidade ao territorio, o seu coñecemento técnico especializado e a súa orientación e visión a longo prazo.

O Consello Reitor e a nova Xerencia marcaron como prioridades para 2025 a execución de novas iniciativas estratéxicas xurdidas da análise interna realizada, co obxectivo de consolidar a posición de Delagro e o grupo das cooperativas que o conforman como axentes tractores do cambio no sector agroalimentario.

Sobre Delagro

Delagro é unha cooperativa de segundo grao que agrupa a 19 cooperativas do norte de España, actuando como operador de referencia na subministración de insumos para a produción vexetal, gandeira e agroindustrial. Cunha visión estratéxica baseada na sustentabilidade, a innovación e a eficiencia, Delagro traballa para fortalecer o modelo cooperativo, achegando solucións técnicas e servizos avanzados a agricultores e gandeiros. O seu compromiso co territorio, o desenvolvemento rural e a transformación do sector agroalimentario posiciónaa como un actor crave na construción dun futuro máis competitivo e sostible para o campo.