Delagro celebra 20 anos consolidando o seu modelo cooperativo e mirando ao futuro con novos retos

Delagro celebra en 2025 o seu 20º aniversario, dúas décadas nas que se consolidou como unha das principais referencias do cooperativismo de segundo grao na Cornixa Cantábrica. Dende a súa creación en 2005, a cooperativa logrou integrar diversas cooperativas socias —19 na actualidade— baixo un modelo común de xestión e servizos, xerando sinerxías que fortaleceron a competitividade das explotacións gandeiras e agrícolas do noroeste peninsular. En 2024, Delagro alcanzou un volume de negocio de 281 millóns de euros, reflexo da solidez do seu modelo e da confianza das cooperativas socias.
Jesús López, presidente de Delagro, subliña que este aniversario é a confirmación dunha visión que demostrou ser un éxito: “Chegamos a este 20º aniversario coa satisfacción de ter demostrado que o cooperativismo de segundo grao non só é viable, senón altamente eficaz. Grazas á integración de recursos e a unha xestión profesional, ofrecémoslles ás nosas cooperativas socias solucións innovadoras e competitivas, co firme compromiso de achegar valor ao medio rural.”
O modelo de Delagro permitiulles ás cooperativas socias beneficiarse da economía de escala, optimizar procesos e acceder a servizos e produtos de maior calidade e eficiencia. “Estes 20 anos foron posibles grazas á confianza das nosas cooperativas, ao esforzo dun gran equipo humano e á nosa capacidade para adaptarnos a un contorno cada vez máis esixente. Demostramos que, traballando xuntos, multiplicamos a nosa capacidade de resposta e a nosa proxección”, engade López.
Un modelo cooperativo con visión de futuro
De cara aos próximos anos, Delagro márcase como prioridades a dixitalización, a sustentabilidade e a procura de solucións innovadoras que axuden ás súas cooperativas socias a seren máis competitivas e resilientes.
“Queremos seguir sendo un socio estratéxico para as nosas cooperativas, acompañándoas nos retos presentes e futuros. A transición ecolóxica, a transformación dixital e a profesionalización do sector son os nosos grandes obxectivos”, sinala o presidente.
López pon en valor a función vertebradora de Delagro no medio rural: “O noso compromiso é claro: estar ao carón das persoas que traballan a terra e coidan do gando, apostando por un modelo de cooperación que multiplica oportunidades. Se algo aprendemos nestes 20 anos é que xuntos sempre chegamos máis lonxe. Esa é a clave que nos permitirá seguir avanzando con garantías no futuro.”
Sobre Delagro
Delagro é unha cooperativa de segundo grao que agrupa diversas cooperativas socias da Cornixa Cantábrica. O seu obxectivo é ofrecer solucións innovadoras e competitivas para o sector agrogandeiro, mellorando a eficiencia e sustentabilidade das explotacións socias. Con 20 anos de traxectoria, Delagro consolidouse como un modelo de éxito no cooperativismo, impulsando a integración e o desenvolvemento do medio rural.