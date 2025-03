“Delagro aporta estabilidade na compra de insumos, acceso a tecnoloxía avanzada e un enfoque en sustentabilidade rendible para o gandeiro”

DELAGRO S. Coop., cooperativa de segundo grao de referencia na subministración e distribución de insumos agropecuarios no norte de España e Portugal, nomeou o pasado xaneiro a Martín Díaz Álvarez como novo xerente. Con máis dunha década de experiencia dentro da organización en áreas de xestión financeira e administrativa, Díaz asume a responsabilidade de conducir a empresa cara a un futuro cheo de oportunidades, no que a dixitalización desempeñará un papel clave.

-Hai apenas dous meses que foi nomeado xerente de Delagro Soc. Cooperativa, unha cooperativa que xa coñece en profundidade. Como asume esta nova responsabilidade?

O meu nomeamento fíxose efectivo o 1 de xaneiro deste ano e asumo esta responsabilidade con gran entusiasmo e compromiso. Coñezo Delagro desde dentro, vin a súa evolución e a importancia que ten para nosas cooperativas socias e os seus produtores. O meu obxectivo é seguir consolidando o papel de Delagro como un actor clave no sector agrogandeiro, reforzando os nosos valores: sustentabilidade, competitividade, innovación e compromiso co desenvolvemento rural. Motívame traballar nun proxecto que impacta directamente na viabilidade do sector e afecta directa e indirectamente a tantas persoas

-Cales serían os principais obxectivos que se marca para a cooperativa?

Os retos son claros: queremos fortalecer o papel de Delagro como actor estratéxico no sector, garantindo o acceso a insumos de calidade, mellorando a eficiencia na xestión e apostando por solucións innovadoras para os nosos socios e clientes.

Ademais, seguiremos impulsando a sustentabilidade como eixo central, axudando aos agricultores e gandeiros a adaptarse ás novas normativas e ás demandas do consumidor. A dixitalización e a modernización dos procesos tamén cremos son claves para mellorar a competitividade do sector. É algo que tivemos moi claro desde hai anos e por iso desenvolvemos DelagrOS, a nosa ERP de xestión integral para empresas do sector.

-Na situación actual, que destacaría das fortalezas de Delagro nunha contorna tan competitiva?

A nosa principal fortaleza é o modelo cooperativo, que nos permite unir forzas para optimizar custos, estabilizar prezos e ofrecer un servizo integral aos clientes. Ademais, contamos cun equipo de profesionais con máis de 20 anos de experiencia en postos de relevancia dentro do sector, o que nos outorga un coñecemento profundo de mercados, provedores e tendencias. Esta experiencia, unida a un cadro de persoal cohesionado, comprometido e altamente especializado, permítenos tomar decisións estratéxicas con rapidez e eficacia, converténdose nunha vantaxe competitiva clave.

Doutra banda, a nosa aposta pola innovación e a sustentabilidade permítenos diferenciarnos, proporcionando produtos e servizos que non só melloran a rendibilidade das explotacións, senón que tamén cumpren cos estándares máis esixentes en materia ambiental e de calidade. Tamén destacaría a solidez da nosa rede de cooperativas socias, cada vez máis grandes, que nos dá unha capacidade de negociación e resposta ante os desafíos do sector.

-En que áreas cre que existe máis marxe de mellora?

Sempre hai marxe de mellora. Un dos nosos retos é seguir impulsando a dixitalización, facilitando ferramentas que permitan ás cooperativas e aos produtores tomar decisións máis eficientes. Tamén queremos seguir traballando na diversificación da nosa oferta de produtos sustentables, axudando a reducir a dependencia de insumos de orixe non natural. E, por suposto, fortalecer a comunicación cos nosos socios e clientes.

-Como valoraría a situación do sector agrogandeiro, en especial de vacún de leite e de carne, neste momento?

O sector agrogandeiro está nun proceso de transformación constante. No vacún de leite, vimos unha mellora na profesionalización e na eficiencia das explotacións, pero tamén enfrontamos retos como a volatilidade dos prezos e a adaptación a novas normativas ambientais, de benestar animal ou a falta de remuda xeracional, que implica o peche de moitas ganaderias.

No vacún de carne, a situación é similar, cunha crecente esixencia do mercado en canto a sustentabilidade e rastrexabilidade. Como cooperativa de segundo grao, o noso labor é apoiar nesta transición, asegurando que poidan seguir sendo competitivos neste novo escenario.

-Que valor diferenciador cre que achega DELAGRO nunha contorna de cada vez menos explotacións gandeiras pero máis dimensionadas e profesionalizadas?

O noso modelo permítenos ofrecer solucións a medida para explotacións de distintos tamaños, axudando ás cooperativas socias a adaptarse ás novas esixencias do mercado. Achegamos estabilidade na compra de insumos, acceso a tecnoloxía avanzada e un enfoque en sustentabilidade que axuda aos produtores a cumprir coas normativas sen comprometer a súa rendibilidade.

Ademais, a nosa capacidade de negociación a gran escala permite que as explotacións, independentemente da súa dimensión, poidan beneficiarse de prezos competitivos e dunha subministración estable. Gustaríame descatar que somos un dos poucos operadores do mercado que podemos ofrecer solucións integrais aos nosos clientes e socios, desde as materias primas para facer penso, produtos de nutrición vexetal, sementes, produtos para tendas agrícolas, medicamentos para animais e a nosa xoia da coroa DelagrOS, o noso ERP.

-Nos últimos anos DELAGRO está a enfocar a súa estratexia cara á sustentabilidade ambiental dos seus produtos. Que avaliación realiza desta aposta?

A sustentabilidade é unha gran oportunidade para o sector. En Delagro levamos anos apostando por solucións innovadoras que reduzan a pegada ambiental sen afectar á produtividade desde hai anos, antes de que se falase do tema. Fai máis de dez anos lanzamos ao mercado PROFER, unha ferramenta dixital para facer recomendacións de abonado en base a cada solo e cultivo. Recentemente sacamos a versión mellorada, FERPLAN. Noutra orde de cousas, hai anos que lanzamos Blue Star un dos produtos da gama BLUE feito en base a bacterias beneficiosas que buscan reducir o uso de produtos de orixe non natural e reducir a pegada de carbono.

Pero aquí non queda a cousa, os sistemas de hixiene de muxido sen cloro ou o impulso da agricultura de precisión son exemplos claros de que é posible producir de forma máis eficiente e sostible. Cando antes que se falase de sustentabilidade, Delagro conxuntamente coas súas cooperativas socias e clientes xa tiñan solucións para esta cuestión. A resposta dos gandeiros a este tipo de produtos sempre foi moi positiva, o que nos anima a seguir avanzando nesta liña.

-A nivel territorial, DELAGRO está presente en Galicia, Asturias, Cantabria e tamén no Norte de Portugal. Que destacaría desta ampla implantación territorial? Algún cambio que nos poida avanzar neste aspecto?

A nosa presenza en varias rexións permítenos entender mellor as particularidades do sector en cada zona e ofrecer solucións adaptadas ás súas necesidades. Ademais, esta diversificación xeográfica dános estabilidade e capacidade de crecemento. De cara ao futuro, seguimos explorando novas oportunidades de expansión, sempre co obxectivo de achegar valor e ser un referente.

-Como ve a situación de DELAGRO de aqui a 5 anos?

Vexo a Delagro como unha cooperativa aínda máis dixitalizada, cunha rede de cooperativas socias e clientes máis forte, e cunha oferta de produtos e servizos máis diversificada. A dixitalización será clave nesta evolución, con DelagrOS como o estándar de xestión para moitas cooperativas e empresas do sector. Ademais, esperamos avanzar na consolidación de novos cultivos estratéxicos, como o viñedo, que representan unha oportunidade de diversificación e crecemento para Delagro.

-Algo máis que queira engadir?

Só quero recalcar que en Delagro estamos comprometidos coa modernización e rendibilidade do sector agrogandeiro. Seguimos traballando para que nosas cooperativas socias e clientes teñan as mellores ferramentas e solucións para afrontar os retos do presente e do futuro. A unión e a innovación son a nosa folla de ruta.