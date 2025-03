Delagro amplía o seu catálogo de millo coa incorporación das sementes de Syngenta

Delagro dá un paso máis no seu compromiso coa innovación e a excelencia no sector agroalimentario ao anunciar a súa alianza con Syngenta, líder mundial en solucións agrícolas. Grazas a este acordo, Delagro incorpora ao seu catálogo as sementes de millo de Syngenta, consolidando así a oferta máis completa e adaptada do mercado.

Con esta incorporación, Delagro pon ao dispor das súas cooperativas socias e distribuidores un amplo abano de variedades de millo, todas elas probadas e testadas durante anos en Galicia e na cornixa cantábrica. Estas variedades foron seleccionadas co obxectivo de proporcionar aos gandeiros e gandeiras as mellores solucións en materia de produción vexetal, tendo en conta que o millo é o alimento base do gando na rexión.

Unha alianza estratéxica para o sector agrícola

Syngenta, recoñecida polo seu liderado en investigación e desenvolvemento, achega a esta colaboración a súa avanzada tecnoloxía en sementes, caracterizadas pola súa alta produtividade, resistencia a enfermidades e adaptación ás condicións climáticas locais.

Con décadas de experiencia no sector, Syngenta distínguese polo seu compromiso coa sustentabilidade, a eficiencia e o apoio aos agricultores para optimizar os seus cultivos.

Pola súa banda, Delagro reafirma a súa posición como referente no sector agrícola, ofrecendo aos seus socios acceso ás mellores solucións dispoñibles no mercado. Esta alianza supón unha continuación na estratexia da cooperativa, que continúa traballando para mellorar a rendibilidade e competitividade dos produtores nunha contorna cada vez máis esixente.

Con este acordo, Delagro segue fortalecendo a súa misión de ofrecer ás súas cooperativas socias e distribuidores os mellores produtos e servizos e solucións en materia produción vexetal.

Sobre Delagro

Delagro é unha organización que agrupa a diversas cooperativas do norte de España, ofrecendo solucións avanzadas e sostibles no sector agroalimentario. O seu modelo de negocio baséase na innovación, a eficiencia e o compromiso coa produción agrícola e gandeira.

A cooperativa proporciona aos seus socios acceso a unha ampla gama de insumos agrícolas, produtos fitosanitarios, sementes, fertilizantes e alimentación animal, así como servizos especializados para mellorar a competitividade e sustentabilidade das súas explotacións.

Delagro aposta pola dixitalización e a optimización de recursos, asegurando que os seus socios dispoñan das mellores ferramentas para enfrontar os desafíos do sector agroalimentario. O seu posicionamento estratéxico fundaméntase no respaldo técnico, a investigación e a mellora continua da produtividade do campo.