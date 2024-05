Declarado de utilidade pública o polígono agrogroforestal de Madanela, en Monterrei

O Diario Oficial de Galicia publica o decreto desta declaración, que implica o recoñecemento da existencia de razóns de interese público para os efectos da aplicación da tramitación de urxencia do procedemento

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar un decreto que declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal da Madanela, situado en Monterrei, que engloba 56 hectáreas repartidas en 496 parcelas pertencentes a 241 propietarios. Esta medida facilita a tramitación urxente dos procedementos necesarios para a súa posta en valor, como establece a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, que inclúe a investigación da titularidade e a redacción do proxecto básico.

No ámbito produtivo, o polígono orientarase principalmente á gandaría en extensivo, unha estratexia alineada coas políticas da Xunta para previr incendios forestais mediante unha xestión territorial adecuada. Ademais, preservarase a riqueza natural do área, particularmente as masas de frondosas caducifolias, beneficiando tamén a conservación da biodiversidade local.

É importante salientar que este polígono se encontra na zona da Denominación de Orixe Monterrei, onde hai unha alta demanda de terreos para a optimización da estrutura territorial. A aposta pola gandaría en extensivo tamén se contempla aquí como unha ferramenta clave na prevención de incendios forestais.

En canto á mobilización de terras agrarias, a Xunta sinala que ten demostrado un firme compromiso co desenvolvemento dos polígonos agroforestais. Ata agora, declaráronse oito destes polígonos como de utilidade pública en Galicia este ano, catro dos cales están na provincia de Ourense, incluíndo o recén aprobado en Madanela, así como outros en Cambela, Os Blancos e un compartido entre a Peroxa e Carballedo en Lugo.

Incluíndo o de Madanela, actualmente hai 34 polígonos agroforestais en Galicia, 21 en Ourense, que están en varias etapas de implementación. O primeiro que entrará en produción será o de Oímbra, previsto para o primeiro semestre deste ano. En total, esta iniciativa abarca 9.532 hectáreas, con 31.598 parcelas implicadas e 9.220 propietarios directamente beneficiados.