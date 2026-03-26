Debemos buscar variedades de millo con moi boa dixestibilidade de fibras, tolerantes a fungos e a momentos de seca

Achégase a época da sementeira do millo, e con ela, é a hora de tomar unha das decisións máis importantes nunha gandería: Que variedade de millo sementar? Esta decisión marca gran parte da cantidade e calidade da ración que teremos dispoñible para as vacas durante o próximo ano.
Na maioría das explotacións gandeiras o millo é o alimento principal da ración así que esta decisión debe de ir acorde coa importancia que esta ten. As ganderías non buscan sacar o beneficio vendendo millo, senón que o que necesitan é vender leite. Por iso á hora de escoller o millo temos que pensar cal é a variedade que máis nos convén para que as nosas vacas dean a maior cantidade de leite posible.
Á hora de buscar os mellores millos para a nosa gandería debemos considerar cales son os parámetros máis importantes que inflúen na alimentación das nosas vacas. Neste sentido, hai catro criterios básicos para escoller a mellor variedade:
-Ciclo: debemos adaptar o ciclo á zona e á data de sementeira. Isto é clave, se nos pasamos de ciclo o millo non expresar todo o potencial e é moi probable que non consigamos a cantidade de materia seca nin calidade desexada. Por iso, en LG poñemos á disposición dos gandeiros un amplo catálogo, con variedades testadas en cada ciclo.
-Rendemento: unha vez escollido o ciclo necesario debemos escoller a variedade que non proporcione un maior rendemento, e para iso debemos pensar en criterios como litros leite/hectárea, non só importa as toneladas en verde. Hai que aunar criterios de calidade para conseguir ese retorno do investimento.
-Calidade: é tan ou máis importante que o rendemento. Ao final, para conseguir eses litros de leite/ hectárea o que imos realizar é multiplicar o rendemento en materia seca pola calidade. Ademais, hoxe en día moitas ganderías teñen cantidade suficiente de millo, pero ás veces non poden dar todo o que queren, porque a calidade non o permite para entrar na ración ou non conseguimos a cantidade de leite desexado.
Debemos buscar variedades de calidade top, e un dos parámetros máis importantes é a dixestibilidad de fibras
Por iso, criterios como a cantidade de leite por tonelada de materia seca é un aspecto que debemos ter en conta, e para iso debemos buscar variedades de calidade top, e un dos parámetros máis importantes é a dixestibilidade de fibras. Desde Lg levamos anos traballando niso, buscando cada día millos máis dixestibles.
-Rusticidade: a maioría do millo ensilado de España faise en secaño, e isto provoca que cando temos veráns secos as plantas sofren unha elevada tensión. Para loitar contra ese estrés desenvolvemos a tecnoloxía Hydraneo, con variedades como LG31380 ou LG31323, que presentan unha gran tolerancia a estes momentos de seca, ademais as nosas variedades que incorporan a tecnoloxía Starcover, bioestimulantes que favorecen o desenvolvemento radicular e axudan na recuperación despois dunha tensión hídrica. Esta combinación axuda a reducir o impacto de anos complicados cada vez máis frecuentes.
É importante buscar variedades o máis tolerantes posibles a Helminthosporium
-Sanidade: o ultimo piar para escoller unha variedade adecuada é que estea adaptada ás condicións da zona, tamén en canto a sanidade se refire. Os problemas que nos adoitan provocar máis danos son os problemas fúnxicos e entre eles o Helminthosporium un dos que causa máis perdas cando temos un ataque severo. Por iso, aínda que ningunha variedade é totalmente inmune, é importante buscar variedades o máis tolerantes posibles.
Desde LG levamos máis de 40 anos buscando variedades moi dixestibles e adaptadas á zona, cunha ampla rede de ensaios en toda a cornixa. Por iso temos variedades como Bowen, LG31276 ou LG 30369 que ano tras ano demostran o seu bo funcionamento e agora lanzamos novas variedades para completar o noso amplo catálogo.