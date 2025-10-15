Debate sobre a cadea de valor e os mercados dos viños galegos este venres en Ribadavia

O Museo do Viño de Galicia (Camporredondo, Ribadavia) acolle este venres, 17 de outubro, unha xornada na que catro sumilleres falarán e debaterán sobre os distintos elementos que inflúen na cadea de valor do viño que se produce nas adegas de Galicia.
Estado das vendas, principais mercados, perfís dos consumidores ou o papel dos profesionais serán algúns dos temas que se porán enriba da mesa. Tamén se prevé abordar temas da actualidade como a baixada do consumo de viños tintos ou os custos de produción das adegas.
Os especialistas que participan nesta xornada son: Daniel Marín, responsable de Xadigal; Alberto Varela, propietario de Choiva Viños e Wineswards; Mariña Fernández, do Grupo Abastos e Miguel Crunia, de Fion Edimburgh e director do blog Atlantic Sommelier.
A xornada terá lugar entre as 9,30 e as 14,00 horas. A entrada é gratuita ata completar o aforo do salón do museo en que se celebra. O evento está enmarcado dentro das IV Xornadas Falemos do Futuro da Viticultura Galega.