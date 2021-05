“De pequeno xa che inculcan que hai que marchar, eu quero darlle a volta a iso e demostrar que se pode vivir de producir mel e viño nesta zona”

Héctor Álvarez define o seu mel como “o legado máis doce” dos seus antepasados. Esa é a súa filosofía de traballo, centrada en recuperar dúas tradicións que se foron perdendo co paso dos anos nesta zona norte dos Ancares: a produción de mel e a produción de viño. Está a facelo no microclima particular que configura o cauce do río Navia en todo o seu percorrido, un territorio cheo de contrastes que impregnan estes dous produtos e que os fai únicos.

Ribeira do Navia é a marca do mel que producen as súas colmeas pero el e o seu irmán José queren tamén profesionalizar a produción de viño que se mantivo a nivel particular no seu fogar familiar, a Casa da Señora. “O noso pai sempre fixo viño, tanto para a casa como para vender a granel a particulares, sobre todo a veciños dos pobos da zona”, conta José.

Foi el quen primeiro se animou co viño e sumou á causa ao seu irmán Héctor. A intención destes dous mozos é facer renacer de novo unha tradición que estivo a piques de desaparecer na súa aldea, Coea, pertencente á parroquia de Castañedo. “Esta zona era toda zona de viño, había cereal pola parte de arriba e viño máis abaixo, non había outra cousa, pero coa chegada da filosera foise abandonando”, conta José, decidido a recuperar a tradición vitivinícola do lugar.

Dúas hectáreas de viñedo

“Comezamos hai dous anos e imos despacio porque supón traballo e investimento”, explican. Non partiron de cero, porque o seu pai, José María, xa tiña unha plantación importante, aínda que non sempre das variedades máis idóneas. “Hai castes que imos cambiar, como o tinto alicante, que se introduciu na zona a raíz da filosera pero que non madura nin che dá grados. Hai variedades autóctonas moito mellores, como a mencía ou o merenzao”, considera José.

Pensando en facer esta transición entre castes, que non é máis que volver atrás nas variedades introducidas en décadas pasadas, José e Héctor queren recuperar cepas antigas. “Empezamos collendo unha viña vella a un veciño que non a atendía. É unha finca con cepas centenarias pero que estaban totalmente abandonadas. De feito, plantáranlle eucaliptos pero sen arrincar as viñas, que foi o que as salvou”, destacan.

Tras eliminar os eucaliptos podaron e recuperaron as cepas e decidiron plantar máis. Hoxe teñen xa varias parcelas plantadas con castes propias da zona, que suman máis de dúas hectáreas de viñedo. A súa aposta vai enfocada sobre todo ao branco, que xa é o que máis produce a súa familia. “Aínda que depende do ano, dos 3.000 litros de viño que se producen, uns 1.800 son de branco e o resto de tinto”, explican.

O custo de recuperar viñedos é importante, porque máis aló de podar vides antigas ou plantar novas cepas hai que empezar por rozar e por colocar peches e postes nas fincas. Cando as novas plantacións que están a incorporar comecen a producir virá a seguinte fase do seu proxecto, a de elaborar o viño e comercializalo embotellado cunha marca propia.

Recuperar unha tradición arraigada que estivo a piques de perderse

Coea é o núcleo de poboación situado máis ao norte do Concello de Navia, facendo fronteira co río Suarna e A Fonsagrada polo norte e co río Navia e con Ibias polo leste. Pola depresión que fai o río, as ladeiras da aldea de Coea, a só 350 metros de altitude sobre o nivel do mar, son un lugar propicio para a maduración da uva.

Tanto é así que as primeiras noticias sobre a produción de viño na zona datan dos aforamentos do conde de Altamira nos primeiros anos do século XVI e da tradición posterior dos viños da parroquia dá fé unha botella que aínda se conserva, etiquetada en Coea no 1926 por José López, da Casa Témez, ou as fotos da década de 1930 tomadas por Walter Ebeling, o etnógrafo alemán que durante 5 anos percorreu e documentou a vida desta zona da montaña.

A cultura do viño nesta zona oriental de Galicia mantén elementos propios, coma o de beber polo ‘cacho’

A tradición do viño nesta zona oriental de Galicia, ao igual que nas veciñas ladeiras do outro lado do río, hoxe asturianas, serviu tamén para manter toda unha cultura propia, como a de beber o viño polo cacho, un recipiente de madeira con forma de cunca grande que se usaba para trafegar o viño e que vai pasando de man en man á hora tamén de probalo.

Un viño natural que “con oito días xa é vello”

Antigamente as 25 casas de Coea tiñan a súa adega e facían o seu propio viño, unha tradición que se foi perdendo a medida que avanzaba a emigración, o avellentamento e o abandono do rural. As viñas, que outrora ateigaban as ladeiras costentas da parroquia que dan ao río foron, en moitos casos, engulidas polo monte e a maleza. Consérvanse a día de hoxe sobre todo nos galleiros, tiras de cepas vellas plantadas nos lindeiros das fincas.

A branca lexítima é unha caste autóctona de sabor suave, moi aromática e con 12 graos de acidez

Coas súas uvas segue a facerse nalgunhas casas da parroquia un viño novo que se consome logo de 2 meses de fermentación. Un caldo natural e afroitado que “con oito días xa é vello”, como recorda un dito propio da zona. Estes viños do ano, brancos e tintos, están baseados en castes propias, como a branca lexítima ou o tinto serodio, ás que se foron engadindo outras variedades introducidas na zona como godello, albariño, treixadura, torrontés, loureira, mencía, merenzao, brancellao ou caíño.

Un motor económico para toda a zona

Cando en 1995 Manuel Cancio decidiu crear en Negueira de Muñiz a adega Panchín puxo a primeira pedra para a dignificación e recuperación da tradición vitivinícola na zona. Foi a primeira que comezou a embotellar e comercializar viño producido na conca do río Navia. A súa chama prendeu tempo despois en Paco Sanromán e na súa irmá Rosa, da adega Sidrón, tamén de Negueira.

Son aínda a día de hoxe as dúas únicas adegas que se adican de xeito profesional á produción de viño, pero o seu exemplo serviu para animar a outros veciños río arriba, de lugares onde tamén había tradición de viño, como é o caso de Coea.

Fermín, Manuel ou José María son dos que hai uns anos, animados polo exemplo de Cancio en Negueira, comezaron a interesarse por recuperar castes propias como a branca lexítima, orixinaria desta zona da ribeira do Navia pero que xa se dá hoxe tamén noutras áreas vitivinícolas de Galicia. A decisión de Héctor e José de continuar supón garantir unha remuda xeracional necesaria pero nada abundante en moitas zonas da montaña.

A aprobación da IXP sería un recoñecemento oficial importante que axudaría á profesionalización do sector do viño nos concellos de Negueira, A Fonsagrada e Navia

Héctor, coma moitos mozos da súa idade, marchou buscarse a vida e acabou montando unha carpintaría de madeira na Fonsagrada. Pero a súa idea di, “é poder volver a Coea e chegar a vivir daquilo”. “De pequeno xa che inculcan que hai que marchar porque da terra non se pode vivir e eu quero darlle a volta e demostrar que non é certo, que si que se pode”, defende.

A aprobación dunha Indicación Xeográfica Protexida para o viño desta zona (IXP Terras do Navia), que se atopa actualmente en tramitación logo de que o pasado 22 de decembro se publicase no DOG o seu prego de condicións técnicas, suporía un recoñecemento oficial importante que sen dúbida podería axudar á profesionalización do sector do viño nos concellos de Negueira, A Fonsagrada e Navia, os tres amparados polo selo de calidade europeo.