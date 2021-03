De Heus recibe o Premio Europeo á Calidade Empresarial polo seu compromiso coa calidade e a sustentabilidade

De Heus Nutrición Animal foi galardoada na I Edición do Premio Europeo á Calidade Empresarial 2021, durante un acto solemne organizado pola Asociación Europea de Economía e Competitividade (AEDEEC) en Madrid. O Hotel Westin Palace foi o escenario elixido para acoller a entrega dos premios, nunha gala conducida polos xornalistas e comunicadores Ana García Lozano e Melchor Miralles, e na que se resaltou o compromiso coa calidade e o extraordinario labor realizado pola compañía no sector da alimentación animal.

“De Heus non só mantén un férreo compromiso coa calidade dos seus produtos senón que desenvolveu unha estratexia a longo prazo cuxo obxectivo é guiar todas as accións da compañía cara á sustentabilidade”, destacaron os organizadores. AEDEEC, asociación presidida polo prestixioso xornalista D. José Luís Barceló, e que conta no seu Consello Reitor con empresarios e celebridades como Enrique Cerezo, Quique Sarasola ou Gai de Liébana, busca distinguir con estes premios o esforzo e o compromiso coa calidade de grandes profesionais e compañías.

Pola súa banda, o director xeral de De Heus Iberia, Jean-François Honoré, afirmou durante a gala sentirse “moi orgulloso por este recoñecemento que avala o compromiso de De Heus coa excelencia empresarial e a forma na que un equipo de máis de 450 persoas entende e vive o seu labor. Esforzámonos cada día para apoiar aos nosos clientes ofrecéndolles unha ampla gama de servizos, solucións nutricionais e tecnoloxías enfocadas a conseguir explotacións gandeiras eficientes e negocios viables no tempo”.

A concesión do Premio Europeo á Calidade Empresarial 2021 súmase ao de Mellor Empresa de Nutrición Animal que a compañía recibiu a comezos de ano. Ambos os recoñecementos non fan senón testemuñar o bo momento que vive a multinacional holandesa, que aterrou en España no ano 2015 e desde entón non deixou de medrar en volume de vendas e influencia no mercado nacional.

A procura permanente da sustentabilidade entendida como un compromiso integral que vai máis aló do coidado do medioambiente é outra das características que definen o ADN da compañía. “Traballamos activamente cunha estratexia a futuro en catro áreas que consideramos esenciais para a sustentabilidade do noso negocio a longo prazo”, explica Honoré. “Primeiramente promovendo unha nutrición animal segura e saudable, mediante programas de redución de uso de antibióticos, aproveitamento de fluxos residuais, protocolos de seguridade alimentaria e outras iniciativas que perseguen o benestar e a saúde animal”.

En segundo lugar, engade o director xeral de De Heus en Iberia, “impulsando unha cadea de subministración sustentable, con plantas de produción cada vez máis eficientes que optimizan o uso de enerxía e limitan a emisión de gases de efecto invernadoiro. Buscamos, ademais, xestionar da mellor forma posible os recursos asociados ás nosas producións. Por esta razón, máis do 80% das materias primas que utilizamos para elaborar os nosos pensos, como cebada, trigo e aceite de xirasol, son producidos localmente producidos”.

“Contribuír a desenvolver as economías locais nos países nos que estamos presentes é outra das prioridades de negocio para De Heus”, afirma Honoré. “Para iso contamos con programas de investimento na comunidade, de fomento da educación e apoio a entidades sociais”.

Finalmente, pero non menos importante, “a nosa estratexia concede un papel esencial á satisfacción e benestar do noso equipo, sen o cal nada do que facemos e conseguimos sería posible. Nos últimos anos realizáronse importantes esforzos para mellorar as condicións e a contorna de traballo, con medidas específicas de inclusión, conciliación e desenvolvemento profesional, que converteron aos nosos empregados nos principais embaixadores da marca De Heus”, conclúe o directivo francés.