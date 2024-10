De Heus Nutrición Animal revoluciona a alimentación con leites en po de alta calidade

No competitivo mundo da nutrición animal, De Heus Nutrición Animal destaca por ofrecer solucións innovadoras e de alta calidade. Entre os seus produtos, os leites en po xogan un papel crucial na alimentación de animais novos e na optimización do crecemento e desenvolvemento, xa que están formuladas con ingredientes de primeira calidade, garantindo un alto contido nutricional.

Estes leites proporcionan unha fonte completa de enerxía e nutrientes esenciais, e a súa formulación está deseñada para satisfacer as necesidades específicas de cada grupo, asegurando un desenvolvemento óptimo desde as primeiras etapas de vida mediante a implementación proteica, enerxética e de micronutrientes.

Vantaxes competitivas

Fácil manexo: A nosa presentación permite un almacenamento eficiente e unha manipulación sinxela facilitando o seu uso en diferentes condicións. Adáptanse sen problema tanto ao uso en cubos como en máquina asegurando unha mestura homoxénea en ambas as condicións.

Versatilidade: Os leites en po poden ser utilizadas en diferentes etapas do crecemento animal, desde os primeiros días de vida ata o destete, adaptándose ás necesidades nutricionais cambiantes e axudando a un desenvolvemento muscular e óseo adecuado.

Mellor dixestibilidade: Grazas á súa formulación, os leites en po de De Heus promoven unha mellor dixestión e absorción de nutrientes, o que se traduce nun crecemento máis rápido e saudable.

Aumento na produtividade: Os produtores que incorporan os nosos leites en po reportan un aumento significativo na taxa de crecemento e na eficiencia alimentaria dos seus animais, o que á súa vez mellora a rendibilidade das súas operacións.

Numerosas granxas adoptaron os leites en po de De Heus e viron resultados tanxibles. Moitos testemuños indican melloras no estado de saúde dos animais e un retorno de investimento notable grazas á redución de mortalidade e enfermidades.

Innovación e investigación

De Heus Nutrición Animal comprométese á investigación e desenvolvemento constante dos seus produtos. A empresa dispón de expertos en nutrición animal e veterinarios para asegurar que os seus leites en po cumpran cos estándares máis altos de calidade e eficacia. Este enfoque científico non só mellora os produtos existentes, senón que tamén dá lugar a novas formulacións que abordan as necesidades emerxentes do mercado.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Na actualidade, a sustentabilidade é un tema clave na industria alimentaria. De Heus Nutrición Animal traballa activamente para reducir a súa pegada ambiental. A produción de leites en po leva a cabo cun enfoque na sustentabilidade, utilizando prácticas que minimizan o desperdicio e optimizan o uso de recursos.

Os leites en po de Heus Nutrición Animal representan unha opción estratéxica para aqueles que buscan mellorar a nutrición dos seus animais e maximizar a súa produtividade. Cun enfoque na calidade, a versatilidade e o rendemento, De Heus continúa sendo un referente na industria da nutrición animal. Investir nos nosos produtos é investir no futuro da gandería.

