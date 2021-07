De Heus lanza un novo programa nutricional para optimizar o ciclo reprodutivo das vacas nutrices

O programa Kovital ReproBeef® mellora as taxas de fertilidade das vacas e o peso vivo dos tenreiros ao destete. Ten en conta as condicións de manexo previas do rabaño para adecuar os suplementos nutricionais e prever as necesidades dos animais

A multinacional De Heus anuncia o lanzamento do Kovital ReproBeef®, un programa nutricional que ten como obxectivo axudar ao gandeiro a optimizar os índices produtivos e reprodutivos do seu rabaño. Trátase “dun claro avance na área da nutrición”, segundo o responsable de investigación e desenvolvemento de De Heus, Fabiano Alvim. O programa ten como obxectivo aumentar as taxas de fertilidade e os resultados zootécnicos dos tenreiros destetados nos sistemas de produción de vacún de cebo.

Como explica Fabiano Alvim, o aumento na fertilidade do rabaño e a mellora da calidade dos tenreiros permiten aos gandeiros obter un maior beneficio das súas producións. “Diversos estudos sobre nutrición materna durante a xestación, a coñecida como ‘Programación Fetal’, evidencian o impacto positivo que unha correcta nutrición ten nas vacas ama de cría, tanto na súa fertilidade, como no desenvolvemento das súas crías. O investimento en alimentación das nais ten como resultado un maior número de tenreiros e mellora a eficiencia produtiva de todo o sistema. Ademais, outras investigacións certifican que unha alimentación adecuada durante a xestación ten efectos positivos na cría, como mellora das taxas de fertilidade das xovencas e un primeiro parto máis temperán, ademais de tenreiros máis pesados no momento do destete e, por tanto, un gando con máis peso no momento do sacrificio”,concreta Alvim.

Dende De Heus sinalan a importancia que teñen cuestións como xestión, a xenética dos animais, a saúde e o alimento que se lles proporcione ó gando para o éxito da actividade gandeira. “O noso obxectivo con este programa é integrar e conectar cada un destes elementos e axudar aos gandeiros a utilizar tecnoloxías que proporcionen un maior rendemento nos seus negocios”, explica Eva Rodríguez Ribeiro, xefa de produto de vacún e pequenos ruminantes de carne en De Heus.

A fase de cría adoita levarse a cabo en pastos, polo que a boa xestión dos mesmos é primordial para lograr o éxito desta etapa e, consecuentemente, do programa Kovital ReproBeef®. “En xeral utilízanse pastos ricos en gramíneas, cuxa cantidade e calidade depende enormemente da época do ano e as condicións climáticas de cada rexión. Esta variación pode influír nas condicións corporais das vacas nutrices, por iso o equipo técnico de De Heus ocúpase de analizar todos os procesos e detalles da produción antes de implementar o novo programa”, apunta Rodríguez Ribeiro.

O programa ten en conta dende a xenética á saúde, a xestión ou a nutrición dos animais e ofrece indicacións precisas e recomendando suplementos específicos para unha adecuada nutrición das vacas para lograr tenreiros máis sans e rendibles.

A escolla dos suplementos específicos

A xefa de produto de vacún e pequenos ruminantes de carne da compañía fai fincapé na importancia de escoller os suplementos específicos para cada produción que permitan optimizar a eficiencia da mesma. Por iso este novo programa nutricional adáptase ás necesidades de cada rabaño e ofrece un acompañamento técnico especializado durante a súa implantación que inclúe unha avaliación dos resultados.

“As vacas e xovencas necesitan diferentes niveis de enerxía, proteínas, minerais e vitaminas en cada momento do seu ciclo reprodutivo. Kovital ReproBeef® ten isto en conta e ofrece un plan nutricional adecuado a cada fase, mellorando a taxa de preñez e o peso dos tenreiros no momento do destete”, argumenta Eva Rodríguez.

A área de Investigación e desenvolvemento de De Heus Holanda leva desde o ano 2019 traballando en Kovital ReproBeef® en colaboración coas Unidades de Negocios de varios países. Neste sentido, Fabiano Alvim conclúe destacando as boas sensacións que, até o momento, está a deixar o programa: “Tras avaliar os resultados dalgunhas probas realizadas con diversos produtos en granxas, estamos a desenvolver e implementando este programa a nivel global, un programa que, como comentamos, baséase na nutrición materna desde a xestación até o postparto, para aumentar a fertilidade do rabaño e a calidade do tenreiro”, indica.