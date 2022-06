De Heus lanza o seu Plan Prelacto para período seco

De Heus lanzou o seu Plan Prelacto para período seco, cuxo obxectivo é optimizar a transición entre lactacións para mellorar o rendemento das vacas e reducir significativamente o impacto das enfermidades no rabaño. Esta estratexia axudará ao gandeiro ou responsable da explotación a conseguir un inicio fácil e saudable da lactación, unha mellora da fertilidade, unha maior lonxevidade e menor taxa de desvelle forzado, un descenso significativo dos custos derivados de enfermidades e os seus tratamentos e maiores beneficios.

“O Plan Prelacto lan ten como idea principal a de ofrecer unha solución nutricional á incidencia da hipocalcemia subclínica, a cetose e outras enfermidades da transición que repercuten na eficiencia e rendibilidade das gandarías”, indica o responsable técnico de vacún de leite de De Heus Nutrición Animal España, Miguel Iglesias. “Picos de lactación máis baixos do esperado ou unha menor eficiencia da alimentación son situacións comúns que orixinan menor rendibilidade. O plan nace co reto de diminuír a incidencia das enfermidades de transición e aumentar a rendibilidade nas gandarías”, engde

As dificultades para previr problemas de saúde durante o período de transición nunha explotación de vacún de leite causan unha fonda preocupación a todos os gandeiros. Esta etapa consta de catro fases: a fase de secado (últimas semanas da lactación); a fase de secado cedo ou far-off (o primeiras catro semanas do período seco); a fase de preparto ou close-up (as dúas últimas semanas do período seco); e a fase de posparto ou de inicio da lactación. Xestionar coidadosamente a saúde e a dieta dos animais neste momento crítico, no que as vacas son máis vulnerables a enfermidades, é clave para minimizar o impacto sanitario e financeiro destas poidan ter. O Plan Prelacto para período seco de De Heus é a ferramenta perfecta para iso, a través da xestión das puntuacións de condición corporal das vacas e o mantemento dunha inxesta óptima de materia seca.

“Como novidade, ideamos unha estratexia nutricional dirixida ao metabolismo do calcio e a prevención de cetose coa inxesta de materia seca como eixo principal do Plan. Prelacto ofrece un pack de solucións nutricionais adaptables a calquera tipo de gandaría, independentemente do tamaño e manexo, co asesoramento técnico do noso equipo. Este asesoramento monitorizará o metabolismo do calcio, a inxesta e a consecución do Plan co obxectivo marcado e definido da eficiencia e a rendibilidade”, apunta Igrexas.

A estratexia de De Heus permite incrementar a produción de leite sen afectar á fertilidade. O Plan Prelacto para período seco expón, así mesmo, un enfoque efectivo de tres pasos para reducir o risco de balance enerxético negativo (BEN) e cetose ao final do período seco ou durante o posparto. Todas estas ideas teñen como finalidade proporcionar ao gandeiro maiores ingresos, unha redución da carga de traballo e unha maior satisfacción laboral.

Desde De Heus destacan que este Plan inclúe diferentes estratexias de xestión adaptadas a cada granxa, produtos nutricionais específicos e consellos de aloxamento dos animais.

Sobre Royal De Heus

De Heus Nutrición Animal contribúe á dispoñibilidade e accesibilidade de alimentos seguros e saudables de maneira sustentable. A través dos seus produtos, coñecemento e experiencia, axuda aos gandeiros de todo o mundo a progresar.

Como empresa familiar, fundada en 1911 e especializada en nutrición animal durante catro xeracións, busca activamente oportunidades para xerar valor e impacto en toda a cadea de produción de proteína animal.

Conta cun experimentado equipo de miles de profesionais, producindo alimentos para animais en máis de 20 países en todo o mundo. Ademais, opera en Europa do Leste, África, Medio Oriente e Sudamérica a través da exportación de concentrados e premezclas. Desta forma, contribúe cada día ao desenvolvemento do sector gandeiro.

En España, De Heus está presente en practicamente todo o territorio nacional a través dos seus 12 centros de produción e preto de 450 empregados. Posúe unha capacidade produtiva superior ao millón de toneladas anuais.