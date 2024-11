De Heus lanza Dairy Compass, a ferramenta que mellora os rendementos das explotacións de vacún de leite

Esta ferramenta permite aos técnicos supervisar as ganderías en tempo real, anticipándose a problemas potenciais e ofrecendo solucións concretas para maximizar a rendibilidade do gandeiro.

De Heus Nutrición Animal lanza Dairy Compass, unha solución tecnolóxica avanzada que analiza e monitoriza, en tempo real, os datos clave das ganderías de vacún de leite, co obxectivo de potenciar o seu crecemento e garantir unha maior produtividade e rendibilidade para os gandeiros. Dairy Compass é unha ferramenta única, que xorde como resposta á necesidade de tomar decisións nun mundo cada vez máis dominado pola análise de datos, especialmente debido á profesionalización do vacún leiteiro. Con esta ferramenta pódense pormenorizar parámetros diferentes como poden ser aqueles relacionados co deseño das racións, a calidade de forraxes, o desempeño reprodutivo, a produción diaria ou os indicadores en sistemas robotizados.

O Responsable Técnico de Vacún de Leite en De Heus, Miguel Iglesias Naredo, indica que esta ferramenta “pódese implementar tanto en granxas robotizadas como en granxas con salas de muxido”. Isto permite aos especialistas técnicos de De Heus ofrecer un mellor asesoramento ao gandeiro ao longo do camiño xa que, no caso das granxas robotizadas, Dairy Compass mostra as tendencias máis destacadas que se observan a través dos datos recollidos polo robot de leite no último mes: número de muxidos, velocidade de muxido, rexeitamentos, días en leite etc. A recompilación destes datos diarios “permite realizar un estudo personalizado de cada vaca a nivel individual ou de grupo, prestando atención a determinados días ou períodos”.



Datos convertidos en beneficios económicos

Ademais da propia visita á explotación na que se comproban diferentes parámetros, realízase un informe xeral da granxa, o cal proporciona diversos gráficos a tempo real baseados nos datos dos dous últimos anos. Isto permite a realización dun seguimento preciso do rendemento e das decisións que se tomaron con anterioridade. Ademais, os gráficos que xorden a partir destes datos axudan a detectar problemas e identificar as súas causas.

É por iso que, con esta ferramenta, os técnicos de De Heus ofrecen un asesoramento completo, xa que combinan as súas propias observacións coa análise que realiza Dairy Compass, obtendo datos precisos sobre eficiencia alimentaria e marxe de beneficios.

Sobre Royal De Heus

De Heus Nutrición Animal contribúe á dispoñibilidade e accesibilidade de alimentos seguros e saudables de maneira sostible. A través dos seus produtos, coñecemento e experiencia, axuda aos gandeiros de todo o mundo para progresar.

Como empresa familiar, fundada en 1911 e especializada en nutrición animal durante catro xeracións, busca activamente oportunidades para xerar valor e impacto en toda a cadea de produción de proteína animal.

Conta cun experimentado equipo de miles de profesionais, producindo alimentos para animais en máis de 20 países en todo o mundo. Ademais, opera en Europa do Leste, África, Medio Oriente e Sudamérica a través da exportación de concentrados e premezclas. Desta forma, contribúe cada día ao desenvolvemento do sector gandeiro.

En España, De Heus está presente en practicamente todo o territorio nacional a través dos seus 12 centros de produción e preto de 450 empregados. Posúe unha capacidade produtiva superior ao millón de toneladas anuais.