De Heus España reforza o seu equipo de rumiantes con novas incorporacións estratéxicas

De Heus España continúa reforzando o seu equipo de rumiantes con novas incorporacións clave. Á recente chegada de Guadalupe Franco como Responsable do Servizo de Comercialización e Certificación de Vacún Pascar®, súmase agora a incorporación de Gustavo González, quen asume o cargo de Responsable do Servizo Técnico de Pequenos Rumiantes.

Guadalupe Franco é enxeñeira agrónoma pola Universidade de Valladolid e desenvolveu toda a súa traxectoria profesional no sector do vacún de carne. Durante seis anos participou en diversos proxectos de comercialización cárnica, e posteriormente especializouse en nutrición animal como técnica comercial.

“Agradezo a confianza mostrada en min por De Heus España para reforzar este departamento”, sinala Guadalupe. “O vacún de carne é un sector de gran importancia e espero poder aportar os meus coñecementos e esforzo aos nosos clientes para optimizar e asegurar os seus resultados”.

“Coa miña incorporación ao programa, apoiarei a superar a reestruturación do sector que estamos a vivir, con todas as súas limitacións e oportunidades. Será un reto para min poder xestionar e coordinar o programa Pascar do xeito máis eficiente e vantaxoso para os nosos gandeiros”, engade.

Pola súa banda, Gustavo González é licenciado en Veterinaria pola Universidade de León e conta con máis de dúas décadas de experiencia no sector da nutrición animal. Durante once anos, desenvolveu o seu labor como técnico especializado en coellaría, vacún de leite e carne. Dende 2013, centrou a súa carreira no ámbito dos rumiantes de leite, achegando un enfoque técnico e rigoroso.

“É unha honra incorporarme a un grupo como De Heus, que aposta decididamente pola innovación e o asesoramento técnico especializado. Os pequenos rumiantes representan un sector con grandes desafíos, pero tamén con enormes oportunidades se se traballa con proximidade, coñecemento e solucións adaptadas”, explica Gustavo.

En relación a isto, Gustavo engade: “Precisamente, o meu obxectivo vai ser aportar valor aos gandeiros a través dunha atención técnica de calidade que contribúa ao crecemento sustentable das súas explotacións”.

En De Heus confiamos en que estas incorporacións reforzarán o coñecemento técnico da compañía, impulsando a nosa capacidade de innovación e o desenvolvemento de solucións adaptadas ás necesidades do sector.