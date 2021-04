De Heus e a Facultade de Veterinaria da UCM estudan como aumentar o rendemento e a saúde de becerras lactantes

A compañía, referente en nutrición animal, alíase con investigadores da Universidade Complutense de Madrid (UCM) co obxectivo de mellorar a efectividade do sistema inmune nos becerros a través do uso de sustitutivos lácteos de alta calidade.

Desde a súa implantación en España no ano 2015, a compañía holandesa De Heus Nutrición Animal, fundada en 1911 e convertida hoxe nun referente internacional, destaca polo seu compromiso co esforzo e a constancia para ofrecer aos seus clientes unha ampla gama de servizos, solucións nutricionais tecnoloxías enfocadas a conseguir explotacións gandeiras eficientes e negocios viables no tempo.

A compañía centrou estes esforzos nunha estratexia a longo prazo chamada Responsible Feeding, cuxo obxectivo é dirixir todas as súas accións cara á sustentabilidade entendida como un compromiso integral que vai máis aló do coidado do medio ambiente. En primeiro lugar, promovendo unha nutrición animal segura e saudable. Doutra banda, impulsando unha cadea de subministración sustentable, con plantas de produción cada vez máis eficientes que optimizan o uso de enerxía e limitan a emisión de gases invernadoiro e, por último, contribuíndo ao desenvolvemento das comunidades locais e ao benestar dos seus traballadores.

Estudo sobre a incidencia de distintas taxas de lactoreemplazantes

Dentro dese marco de traballo, De Heus embárcase nun novo Convenio de Colaboración coa Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid (UCM), co que ambas as organizacións levarán a cabo un proxecto de investigación para estudar o “Efecto do aumento da inxesta do sustitutivo lácteo de alta calidade no rendemento e saúde de tenreiros lactantes”.

“Varios estudos demostraron os beneficios de alimentar con maior cantidade de lactoreemplazante ás tenreiras de cría futuras produtoras de leite. Porén, o aumento da inxesta reduce o consumo de pensos de arranque e atrasa a data de destete, aumentando os custos do sistema de cebo de tenreiros mamóns”, explica Eva Rodríguez, Xefe de Produto de Ruminantes de Carne en De Heus.

“Doutra banda, existe unha incidencia elevada de enfermidades intestinais e respiratorias neste tipo de animais. Demostrouse que as altas taxas de inxesta de leite, ao comezo da lactación, relaciónanse cunha maior efectividade do sistema inmune nos tenreiros”, detalla Eva.

É por iso que o equipo técnico de De Heus e o equipo investigador da Facultade de Veterinaria da UCM, coa colaboración de Susana Astiz, do Instituto Nacional de Investigacións e Tecnoloxías Agraria e Alimentaria (INIA), marcáronse o obxectivo de avaliar os efectos no rendemento e a saúde dos tenreiros machos mamóns, ante o reto de diminuír o uso de antimicrobianos comparando diferentes taxas de inxesta de lactorremplazantes.

Desde a Facultade de Veterinaria Juan Vicente González explica a metodoloxía do estudo: “Incluiranse lotes de tenreiros lactantes alimentados con máquinas amamantadoras independentes, aloxados en currais de formigón con cama quente de palla. Tomaranse datos individuais da inxesta de lactorremplazante e de alimento sólido durante un ano. Tras o destete, rexistrarase mensualmente o peso vivo de cada animal até o momento do sacrificio con 8-10 meses de idade co fin obter parámetros produtivos de Ganancia Media Diaria (GMD) e Índice de Conversión (IC)”.

Juan Vicente destaca a importancia de “rexistrar os parámetros de saúde en termos de mortalidade, morbilidade, recuperación e taxas de recaída especificamente por enfermidade diagnosticada. As necropsias realizaranse cando sexa posible, e tamén levaremos a cabo un exame histopatolóxico. Ademais, tomaranse e analizarán mostras de sangue e feces para avaliar a dixestibilidade dos alimentos, así como os parámetros bioquímicos e sanitarios (seroconversión/seroprevalencia) de enfermidades respiratorias”.

Con este proxecto tanto De Heus como a Facultade de Veterinaria da UCM apostan traballar de forma conxunta para optimizar ao máximo o sistema produtivo do cebo de tenreiros mamóns, tanto nos resultados técnico-económicos dos cebadoiros de tenreiros lactantes como na sustentabilidade do negocio e o desenvolvemento profesional dos gandeiros de vacún de carne.

“Hai moita marxe de mellora e este tipo de colaboracións permítennos seguir avanzando, ofrecendo cada vez mellores ferramentas aos gandeiros para que sigan sendo un alicerce da nosa economía, con maior profesionalización e coñecemento sobre como mellorar os seus rendementos dunha forma cada vez máis respectuosa coa contorna e os animais”, conclúe Eva Rodríguez.