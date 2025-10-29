A D.O. Valdeorras participa por primeira vez na feira Gastrónoma

A Denominación de Orixe Valdeorras vén de participar, por primeira vez, en Gastrónoma, a Feira Gastronómica do Mediterráneo, celebrada en Valencia entre os días 26 e 28 de outubro. Un total de 26 marcas, 20 delas de viños brancos e as restantes 6 de viños tintos, representaron a Valdeorras nun contexto nacional moi heteroxéneo.
“Participamos mediante o formato do Túnel do Viño, compartido con preto de 160 referencias de todo o territorio nacional, das que a meirande parte foron viños galegos”, explicou Jorge Mazaira, director técnico da D.O. Valdeorras. Segundo o seu criterio, a participación no evento “resultou moi interesante”, nun formato no que “a gastronomía foi protagonista” e onde o viño “tivo o seu oco especial” dentro da enorme variedade de oferta.
Décima edición
Coa presenza de 290 marcas e un total de 200 ponentes, Feira Valencia celebrou a décima edición da Feira Gastrónoma. Son, segundo a organización do evento, “dez anos de evolución, de aprendizaxe, de facer sector e de pura gastronomía que conseguiu situar o certame entre os foros profesionais máis relevantes do país”.
Os datos falan por sí mesmos; en 2025, Gastrónoma creceu un 25% alcanzando os 28.000 m2, con 10 espazos congresuais e sete zonas experienciais. Ademais, nestas dez edicións, leváronse a cabo máis de 1.250 actividades, participaron máis de 2.000 ponentes e máis de 2.100 expositores que recibiron a visita de máis de 167.000 profesionais.
O programa deste ano quixo reivindicar o valor colectivo do oficio, o poder do produto e a necesidade de mirar ao futuro desde o diálogo.