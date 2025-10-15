A D.O. Valdeorras organiza, co apoio de CaixaBank, un curso de poda de inverno tras os lumes

A Denominación de Orixe Valdeorras organizou, en colaboración con CaixaBank, o “Curso de poda de inverno para recuperar viñedos afectados polos lumes”, que se impartirá os días 22 e 23 de outubro.
Conscientes da importancia de apoiar aos viticultores tras os lumes que asolaron a comarca, o Consello Regulador pon a disposición as súas instalacións para impartir unha primeira xornada teórica de dúas horas de duración, que se acompañará de unha segunda xornada de tipo práctico, en viñedo.
O curso, dirixido a viticultores e adegas da D.O. Valdeorras, será impartido por Julián Palacios Muruzábal, recoñecido experto con máis de 25 anos de experiencia en viticultura e director de Viticultura Viva. A inscrición é de balde e pode realizarse enviando un email a secretaria@dovaldeorras.com, especificando no asunto “Incrición curso de poda – lumes” e indicando os datos: nome e apelidos, email, teléfono e adega (se procede).