A D.O. Ribeiro preséntase en Madrid cunha masterclass de 12 viños moi especial

A D.O. Ribeiro, presentada por Antonio Candelas, experto catador e director da revista especializada MiVino, organizou unha cata dirixida exclusivamente a xornalistas, catadoras e profesionais do sector de Madrid, co obxectivo de que penetrasen de primeira man na Denominación de Orixe máis antiga de Galicia a través dunha cata de 12 viños, para que se convertan en altofalantes naturais nos seus respectivos medios e canles. O evento celebrouse onte no Hotel Princesa Plaza Madrid.
Durante o evento, que completou aforo, explicáronse as características distintivas da D.O. máis antiga de Galicia e catáronse viños de diferentes produtores, ofrecendo referencias de distintos perfís, monovarietais de Treixadura, plurivarietais, anadas antigas, elaboracións máis especiais… sorprendendo gratamente aos asistentes.
As referencias probadas foron Adeus, Armán Finca Misenhora, Catro Ferrados, Colección 68, Eduardo Peña, El Patito Feo lías, La Viñoa, Pazo Tizón, Ramón do Casar Treixadura, Renacido, Torre do Olivar Expresión e Village. O recoñecido catador Antonio Candelas descríbeas como “unha colaxe de viños cheos de matices que perfila toda unha Denominación de Orixe, viños elaborados con sabias mesturas de variedades autóctonas, outros monovarietais de Treixadura, a uva raiña no territorio, e outros cunha complexidade fantástica na súa elaboración, que confirman así a súa gran capacidade de garda co paso dos anos.”
Para Luis Vázquez, xerente do C.R.D.O. Ribeiro: “este evento de promoción é unha aposta para fortalecer os viños da D.O. Ribeiro dirixíndonos á prensa e hostalería na capital, un mercado maduro e, sen dúbida, o máis importante de toda España”.
Pola súa banda, a presidenta do Consello Regulador, Concha Iglesias quixo sinalar que esta promoción “é unha maneira continuar coa difusión dos viños da D.O. Ribeiro polo territorio nacional. Trátase dunha acción organizada para coñecer de primeira man a nosa Denominación de Orixe e as súas tipoloxías de viño e compartir experiencias con grandes profesionais do sector ao redor de eles”.