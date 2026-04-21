A D.O Rías Baixas continúa co incremento das súas exportacións

A boa base en comercio exterior na que se asenta o sector de Rías Baixas tras trinta anos de traballo permitiulle vender 8.648.188 litros polos que os importadores estranxeiros pagaron 67.851.618 euros (prezo Ex Works). O sector de Rías Baixas conseguiu enfrontar a realidade incrementando as súas vendas de exportación un 6,68 % en volume e un 4,42 % en valor durante o ano pasado. Unhas cifras que mostran a resiliencia das empresas adscritas á DO Rías Baixas, con 107 adegas participando nos seus plans de exportación e tras anos de duro traballo por promocionar os seus viños atlánticos dentro e fóra das nosas fronteiras.
Isto tradúcese nun total de 11.530.917 botellas, que representan o 31,89% das vendas totais dos viños de Rías Baixas. O seu prezo medio sitúase en 7,85 euros, 0,17 euros menos que o pasado exercicio.
O continente americano, con Estados Unidos á cabeza, continúa sendo o destino de referencia para Rías Baixas, cuxas exportacións creceron un 5,03 % en volume e un 2,18 % en valor, aínda que a Unión Europea tamén experimentou un incremento notable -liderado por Reino Unido-, concretamente un 12,05 % en volume e un 10,93 % en valor.
O presidente do Consello Regulador, Isidoro Serantes, manifesta a súa satisfacción polas cifras: “As adegas están a vivir uns meses cheos de incerteza pola situación xeopolítica, os vaivéns do presidente Trump respecto á porcentaxe de incremento dos aranceis, as guerras, a crise enerxética e de prezos… Afortunadamente 2025 pechouse en positivo, e neses resultados tivo moito que ver o traballo dos departamentos de exportación das adegas, a boa predisposición das distintas administracións e a implicación do equipo de promoción do Consello Regulador, todos aliñados na consecución deste fin”.
Europa e América, destinos preferidos
Os dez primeiros destinos concentran o 81,77 % do volume e o 79,97 % do valor. A disposición do top-ten en volume repártese entre ambos os continentes: Estados Unidos (+5,38 %), seguido como xa é habitual por Reino Unido (+8,28 %), Porto Rico (+2,62 %) e Irlanda (+11,01 %). Tras estes catro “clásicos” completan o top-ten: México, Bélxica, Países Baixos, República Dominicana, Suecia e Alemaña. Nesta ocasión Canadá desprázase á undécima posición, tanto en volume como en valor. O mercado dos Estados Unidos, só, representa o 35 % do volume con 85 adegas que venden ao devandito país.
No pasado exercicio, 107 adegas de Rías Baixas levaron os seus viños a algún dos máis de 117 destinos internacionais. Ramón Huidobro afirma “traballamos para seguir desenvolvendo accións de promoción nos nosos principais mercados de destino, compaxinándoo con accións puntuais noutras localizacións que suscitan o interese do sector, incidindo naqueles aspectos que nos permitan dar a coñecer a esencia do noso territorio e as nosas xentes, e as calidades dos viños”.
Para apoiar esta labor, desde o Consello Regulador levan anos promocionando os seus viños en mercados obxectivo, promovendo plans de exportación. Un esforzo no que o Consello non só investiu imaxinación, tempo e traballo, senón tamén máis dun millón de euros en 2025 para fomentar a proxección dos viños de Rías Baixas nos mercados internacionais.