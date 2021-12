A D.O Rías Baixas alcanza un récord histórico de cantidade de uva recollida

A Denominación de Orixe Rías Baixas fixo a vendima máis abundante da súa historia este ano con 43.809.134kg, un incremento do 27% con respecto á anterior. Nesta campaña estiveron implicadas 163 bodegas -de 178 inscritas- e máis de 5.000 viticultores durante un período de 40 días. Arrancou o pasado 27 de agosto e rematou o pasado 7 de outubro.

O rendemento medio por hectárea nesta campaña foi de 10.470kg/ha, un valor superior á media dos últimos 10 anos, que foi duns 8.095kg por hectárea. Estas cifras foron totalmente de acordo cos criterios de calidade, segundo explica o informe do departamento técnico, quen fai referencia a “unha vendima tranquila cun inicio un tanto revolto, meteorolóxicamente falando, pero cuxo resultado foi unha correcta calidade e estado de madurez da uva”.

En canto á uva recollida, as variedades brancas representan o 99,15% da uva recollida, dentro das cales destaca a uva Albariño -con máis de 42 millóns de kg vendimados- seguida por Caíño branco, Treixadura e Loureira. Esta colleita estivo repartida en 4.184 hectáreas de terreo, 90ha máis respecto á vendima do ano pasado.

Dentro da produción por subzonas, o Val do Salnés continúa sendo a zona de maior produción con 28.819.166kg de uva -un 67,8% do total- seguida polo Condado do Tea con 8.811.716kg e o Rosal, con 3.350.836kg. As outras dúas subzonas restantes quedaron por debaixo destas cantidades, con 2.029.998kg no caso da Ribeira do Ulla e 82.947kg en Soutomaior.