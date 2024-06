A D.O. Monterrei presenta por primeira vez a súa colleita en Madrid

Por primeira vez na súa historia, a D.O. Monterrei levou a cabo a presentación da súa añada en Madrid, atraendo a atención de medios de comunicación e destacados sumilleres dos restaurantes da capital. O evento, que tivo lugar na Casa de Galicia en Madrid, coincidiu coa cualificación recente da añada como “Excelente”, converténdose nun punto de encontro crucial para o futuro da D.O. Monterrei.

Entre os asistentes destacados atopábanse figuras como o xornalista Iñaki Gabilondo, o Master of Wine Pedro Ballesteros, así como representantes de renome no sector como Abel Valdebebro, Ana Eugenia Gómez, Juanma Ibañez, Manuel Villanueva e Anabel Toribio, entre outros. Este encontro non só serviu para degustar os excelentes viños de Monterrei senón tamén para discutir as singularidades e o perfil dos viños desta denominación de orixe.

O presidente do C.R.D.O. Monterrei, Jonatás Gago García, destacou a importancia de Madrid como escenario clave para a promoción dos viños de Monterrei, mencionando eventos anteriores e reafirmando o compromiso da denominación con este mercado estratéxico.

A presentación estivo acompañada dun Túnel de Vinos, onde os participantes puideron apreciar as características únicas dos viños de Monterrei, influenciadas polas condicións climáticas particulares da añada. As bodegas participantes incluíron a Ladairo, Pazo das Tapias, Gargalo, entre outras, mostrando a rica diversidade e calidade que Monterrei ten para ofrecer.

Ademais, o evento culminou cunha comida armonizada con viños de diferentes añadas, proporcionando unha experiencia completa que destacou a excelencia e a riqueza dos viños de Monterrei.

Este tipo de iniciativas reforza a posición de Monterrei non só dentro de Galicia senón tamén no panorama vinícola nacional e internacional, promovendo o seu crecemento e recoñecemento en mercados clave.