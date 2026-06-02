A D.O. Monterrei impulsa unha nova campaña para achegar os seus viños a novos momentos de consumo

A Denominación de Orixe Monterrei pon en marcha este mes a campaña de marca “Así, si. E así, tamén”, unha iniciativa coa que busca reforzar o posicionamento dos seus viños e conectar cun público cada vez máis amplo e diverso. A proposta parte dunha idea sinxela: non existe unha única forma de gozar dun Monterrei, senón múltiples maneiras de facelo, todas elas compatibles coa calidade e o prestixio que identifican á denominación.
A campaña mantén o protagonismo do Godello de Monterrei, un dos grandes referentes da denominación, pero amplía o relato cara a unha visión máis actual e próxima do consumo de viño. Así, reivindica a súa presenza tanto en ocasións especiais como en momentos cotiáns, buscando achegar o produto a contextos máis espontáneos e accesibles.
A acción contará cunha ampla difusión en exterior, radio, medios dixitais, televisión conectada e redes sociais, a través de diferentes pezas audiovisuais e gráficas. Ademais, desenvolveranse contidos específicos para fomentar a interacción coa comunidade dixital e reforzar a presenza da marca entre consumidores que valoran a autenticidade, a orixe e a calidade, pero que tamén buscan experiencias de consumo máis naturais e próximas.
Con esta iniciativa, a D.O. Monterrei continúa avanzando na consolidación da súa identidade de marca, combinando tradición e innovación para seguir gañando visibilidade e relevancia no mercado.