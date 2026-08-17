A D.O. Monterrei arranca a vendima cunha uva de excelente calidade e estado sanitario

A Denominación de Orixe Monterrei dá este luns o pistoletazo de saída oficial á súa campaña de vendima de 2026 coa recollida dos primeiros acios no campo. Arranca así un dos momentos máis determinantes e agardados de todo o calendario vitivinícola da comarca ourensá, no que os viticultores e as adegas da zona traballarán de maneira moi intensa durante as vindeiras semanas nas tarefas de recolección e selección da uva destinada á elaboración dos viños amparados baixo a D.O Monterrei.
A bodega Castro de Lobarzán, situada na localidade de Villaza, no concello de Monterrei, converteuse na primeira firma en arrancar os traballos de colleita nesta nova campaña de 2026. Desde o consello regulador da denominación de orixe destacan que o seguimento minucioso e constante do proceso de maduración do froito nas distintas parcelas, xunto coa elección do momento exacto de recollida, resultan un factor absolutamente crucial para preservar a tipicidade, a calidade e as características organolépticas propias das variedades autóctonas que se cultivan neste territorio protexido.
A presente campaña vén marcada por un ciclo fenolóxico moi condicionado polas elevadas temperaturas estivais, a escaseza xeral de precipitacións e unha notable oscilación térmica rexistrada entre o día e a noite no val. Estas condicións meteorolóxicas foron determinantes para favorecer unha maduración óptima do froito, acadando así un magnífico equilibrio natural entre o grao alcolico e os niveis de acidez do mosto.
Ademais, desde o órgano regulador subliñan o excelente estado fitosanitario no que se atopa a colleita deste ano en todos os viñedos do territorio amparado. O menor tamaño medio dos bagos tradúcese nunha maior relación entre a superficie da pel e o volume do mosto. Este factor técnico resulta fundamental xa que favorecerá unha maior concentración de compostos aromáticos e polifenois, o que augura a obtención final de viños con grande intensidade, excelente estrutura e elevadísima expresividade aromática nas adegas.