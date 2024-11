Custom Drinks recolle na súa planta de Chantada 1500 toneladas de mazá galega para elaborar as sidras Maeloc

Custom Drinks dá por pechada a campaña da mazá de 2024 tras máis dun mes de intenso traballo nas súas instalacións de Chantada (Lugo). O resultado desta colleita situouse nunha cantidade superior a 1.500.000 quilos de mazá e destacou especialmente polo crecente peso da agricultura ecolóxica no proxecto sidreiro da empresa, xa que máis do 90% da mazá colleitada este ano procede de cultivo ecolóxico -a maior parte do concello da Estrada-, unha porcentaxe récord que se empregará na elaboración das súas sidras Maeloc, como é o caso da Sidra Extra, a Sidra Natural ou a Sidra Doce.

A colleita centrouse en variedades como Raxao, Rabiosa, Durona, Pero, Jamardo, Marafonsa, Ollo Mouro e Ollo Landoi. Todas elas incorporaranse ao proceso de elaboración das sidras Maeloc, sidras que reivindican a súa orixe 100% galega.

Galicia, maior produtor de mazá sidreira de España

A sidra é un produto tradicionalmente asociado a outras comunidades, pero poucos saben que Galicia é o maior produtor de mazá sidreira de España e a súa produción abastece habitualmente a lagares de varias rexións. Ao longo do último mes desenvolveuse a colleita deste froito nunha campaña de ciclo baixo na que participaron un gran número de pequenos e medianos recolectores, especialmente na zona de Chantada, A Estrada, O Rosal ou Betanzos.

Desde sempre existiu vocación sidreira en Galicia, moi asociada a pequenos lagares de produción limitada, pero é nos últimos anos cando se comezou a visualizar unha clara aposta por revitalizar a tradición sidreira da comunidade e situarse no conxunto do mercado español cunha oferta diferencial.

Sidras Maeloc, abandeiradas de Colleita de Galicia

Maeloc abandeirou este movemento destacando polas súas innovadoras presentacións e sabores, ademais de facer unha especial énfase na orixe da súa produción con mazás autóctonas galegas, mediante a lema “Colleita de Galicia”, difundindo así en todos os mercados o seu compromiso cos produtos de calidade con selo de orixe.

Maeloc lidera o sector español de sidras con sabores grazas ás súas variedades de pera, moura, fresa e piña&pera, ademais das súas xa consolidadas Sidra Natural, Sidra Achampanada, Sidra Seca ou Sidra Doce, ás que se suma a súa versión sen alcol, Maeloc SEN.